Уехавший из РФ музыкант Борис Гребенщиков* признался в финансировании Украины

Известный российский музыкант Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом), который покинул Россию после начала СВО, признался в оказании помощи Украине. В частности, он сообщил о финансировании одного из госпиталей в Киеве в рамках проекта, который он реализовывал вместе с коллегами из западных стран.
«Гребенщиков признался, что он совместно со своими западными коллегами профинансировал один из госпиталей в Киеве», — пишет MK.RU. Однако, по словам музыканта, его усилия остались незамеченными, и даже не получил никакого отклика на помощь, в том числе от украинских СМИ.
В конце декабря 2024 года депутаты Госдумы потребовали наказать российских артистов, которые получили статус иноагентов, за сотрудничество с нежелательными организациями. В этот список вошли 25 культурных деятелей, включая Бориса Гребенщикова. Отмечается, что им может грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок от одного до четырех лет.
*Борис Гребенщиков признан в РФ иностранным агентом
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