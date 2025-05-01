Вражеские БПЛА кружат над Алешками, мешая эвакуировать население

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Во время обстрела погибли восемь человек
Во время обстрела погибли восемь человек Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали Алешки в Херсонской области

Над Алешками Херсонской области продолжают летать украинские дроны, препятствуя эвакуации пострадавших после утренних ударов. Об этом сообщает пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

«В небе продолжают кружить вражеские БПЛА, повторные удары затрудняют эвакуацию. Несмотря на угрозу, медики, бойцы и сотрудники МЧС продолжают спасать людей», — рассказал он журналистам. Он добавил, что среди раненых есть люди разного возраста с тяжелыми травмами, а спасательные работы осложняются угрозой повторных атак. Несмотря на опасность, медики и сотрудники МЧС продолжают оказывать помощь под прикрытием систем радиоэлектронной борьбы.

Губернатор Владимир Сальдо сообщил о двойной атаке ВСУ на рынок в Алешках с использованием дронов, включая удар во время эвакуации раненых. В связи с гибелью граждан администрация округа объявила трехдневный траур

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Над Алешками Херсонской области продолжают летать украинские дроны, препятствуя эвакуации пострадавших после утренних ударов. Об этом сообщает пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. «В небе продолжают кружить вражеские БПЛА, повторные удары затрудняют эвакуацию. Несмотря на угрозу, медики, бойцы и сотрудники МЧС продолжают спасать людей», — рассказал он журналистам. Он добавил, что среди раненых есть люди разного возраста с тяжелыми травмами, а спасательные работы осложняются угрозой повторных атак. Несмотря на опасность, медики и сотрудники МЧС продолжают оказывать помощь под прикрытием систем радиоэлектронной борьбы. Губернатор Владимир Сальдо сообщил о двойной атаке ВСУ на рынок в Алешках с использованием дронов, включая удар во время эвакуации раненых. В связи с гибелью граждан администрация округа объявила трехдневный траур
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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