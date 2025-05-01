Вражеские БПЛА кружат над Алешками, мешая эвакуировать население

Над Алешками Херсонской области продолжают летать украинские дроны, препятствуя эвакуации пострадавших после утренних ударов. Об этом сообщает пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
«В небе продолжают кружить вражеские БПЛА, повторные удары затрудняют эвакуацию. Несмотря на угрозу, медики, бойцы и сотрудники МЧС продолжают спасать людей», — рассказал он журналистам. Он добавил, что среди раненых есть люди разного возраста с тяжелыми травмами, а спасательные работы осложняются угрозой повторных атак. Несмотря на опасность, медики и сотрудники МЧС продолжают оказывать помощь под прикрытием систем радиоэлектронной борьбы.
Губернатор Владимир Сальдо сообщил о двойной атаке ВСУ на рынок в Алешках с использованием дронов, включая удар во время эвакуации раненых. В связи с гибелью граждан администрация округа объявила трехдневный траур
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