Балицкий сообщил о массированном обстреле Каменки-Днепровской

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В Запорожской области сохраняется опасность массированных обстрелов со стороны ВСУ
В Запорожской области сохраняется опасность массированных обстрелов со стороны ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Каменка-Днепровская в Запорожской области подверглась массированному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ, в результате которого обесточены 1152 абонента. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее 6 взрывов», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он отметил, что опасность повторных ударов сохраняется, и призвал жителей не выходить на улицу до стабилизации обстановки, сохраняя спокойствие. В результате обстрела обесточено 1152 абонента.

Ранее сообщалось, что специалисты энергетической отрасли восстановили подачу электроэнергии для свыше двух тысяч потребителей в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области, которые ранее были обесточены вследствие артиллерийского обстрела, осуществленного Вооруженными силами Украины. Об этом агентству ТАСС сообщили представители администрации Каменско-Днепровского муниципального округа. В результате обстрела также был поврежден газопровод среднего давления. В настоящее время без электроснабжения остаются 66 абонентов.

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Каменка-Днепровская в Запорожской области подверглась массированному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ, в результате которого обесточены 1152 абонента. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. «Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее 6 взрывов», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он отметил, что опасность повторных ударов сохраняется, и призвал жителей не выходить на улицу до стабилизации обстановки, сохраняя спокойствие. В результате обстрела обесточено 1152 абонента. Ранее сообщалось, что специалисты энергетической отрасли восстановили подачу электроэнергии для свыше двух тысяч потребителей в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области, которые ранее были обесточены вследствие артиллерийского обстрела, осуществленного Вооруженными силами Украины. Об этом агентству ТАСС сообщили представители администрации Каменско-Днепровского муниципального округа. В результате обстрела также был поврежден газопровод среднего давления. В настоящее время без электроснабжения остаются 66 абонентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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