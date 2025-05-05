Балицкий сообщил о массированном обстреле Каменки-Днепровской

Каменка-Днепровская в Запорожской области подверглась массированному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ, в результате которого обесточены 1152 абонента. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее 6 взрывов», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он отметил, что опасность повторных ударов сохраняется, и призвал жителей не выходить на улицу до стабилизации обстановки, сохраняя спокойствие. В результате обстрела обесточено 1152 абонента.
Ранее сообщалось, что специалисты энергетической отрасли восстановили подачу электроэнергии для свыше двух тысяч потребителей в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области, которые ранее были обесточены вследствие артиллерийского обстрела, осуществленного Вооруженными силами Украины. Об этом агентству ТАСС сообщили представители администрации Каменско-Днепровского муниципального округа. В результате обстрела также был поврежден газопровод среднего давления. В настоящее время без электроснабжения остаются 66 абонентов.
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