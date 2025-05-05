Фермеры забили тревогу из-за риска остаться без урожая

Российские аграрии обеспокоены потерями, который им сулит вторая волна весенних заморозков. Ущерб в плодовых садах посчитают после майских праздников, рассказала глава Минсельхоза Оксана Лут во время посещения одного из агропромышленных предприятий Северной Осетии. По словам гендиректора Союза «Садоводы Кубани» Николая Щербакова, пострадавшим фермерам нужна будет господдержка, как в прошлом году.
«Первая волна заморозков, которая была в конце марта-начале апреля, затронула четыре региона: Ставрополь, Краснодар, Крым и Адыгею. Там небольшие потери, в зависимости от места. Деревья кое-где померзли. Но в целом мы не ожидаем глобальных потерь. Итоги второй волны заморозков, которая прошлась по центру буквально неделю назад, не совсем ясны. Температура опускалась до минус семи, но пока это тоже не говорит о критичности. Окончательные результаты соберем после майских праздников. Но в целом, мы рассчитываем нарастить производство плодовых и выполнить план в 2,1 млн тонн», — рассказала Оксана Лут.
Заморозки в некоторых регионах продолжаются, рассказал Николай Щербаков. «Пока нет информации, сколько процентов садов пострадало. Я думаю, около 10%. Но может быть и больше. Пострадавшим аграриям нужна будет господдержка по аналогии с прошлым годом, когда из-за морозов было потеряно более половины урожая. Тогда правительство РФ выделило компенсацию аграриям из девяти регионов. Также власти изменили условия агрострахования в лучшую сторону. В этом году предстоит оценить ущерб и принять меры по восстановлению отрасли», — считает эксперт.
По словам Щербакова, заморозки не должны привести к дефициту плодовой продукции в 2025 году. Прежде всего, речь про яблоки. На них приходится более 80% всех собираемых в России плодов. Аграриям удастся собрать больше урожая за счет того, что в последние годы было заложено много плодовых садов интенсивного и суперинтенсивного типа. У этих садов — высокая урожайность. И в этом году многие из них вступают в пору плодоношения.
«По производству яблок сегодня лидирует Кабардино-Балкария, в то время как раньше на первом месте был Краснодарский край. Также хорошо добавляют по урожаю Дагестан, Чечня, Ставрополь», — заключил эксперт.
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