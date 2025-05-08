«Корона на голове»: продюсер раскрыл подноготную характера оскандалившейся на «Суперстаре!» Азизы

Продюсер Дворцов: Азиза — требовательный и скандальный артист
© Служба новостей «URA.RU»
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Азиза требовательна в работе
Азиза требовательна в работе Фото:

Певица Азиза, которая попала в скандал во время участия в шоу «Суперстар!», очень требовательная, от нее действительно могут «страдать» окружающие и сотрудники. Об этом в разговоре с URA.RU заявил продюсер Сергей Дворцов.

«Мы с Азизой косвенно знакомы, часто пересекались на съемочных площадках. Поэтому могу сказать, что она достаточно справедливая женщина. Да, она очень требовательна, но как и любой другой профессиональный артист. Что касается ее "скандальности", возможно, это связано с тем, что она все-таки легенда 90-х, это ее статус. Очевидно, что у нее есть корона на голове. Да, она скандальная, но это ее "фишка"», — оценил ситуацию собеседник агентства.

При этом в обычной жизни Азиза довольно открытый человек. Дворцов подчеркнул, что артистка всегда готова прийти на помощь своим коллегам и даже готова отвечать ночью на звонки. К слову, эта особенность звезды в свое время и задела творческую группу «Суперстара!», членам которой Азиза звонила по ночам и требовала хорошо выполнять свою работу. «Она умеет дружить, что немаловажно в шоу-бизнесе», — заключил продюсер.

Азиза уже более тридцати лет на российской сцене. В 1989 году она переехала из Ташкента в Москву и начала сольную карьеру. Популярность к ней пришла благодаря песне «Твоя улыбка». В этом же году Азиза выпустила свой дебютный альбом «Aziza».

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Певица Азиза, которая попала в скандал во время участия в шоу «Суперстар!», очень требовательная, от нее действительно могут «страдать» окружающие и сотрудники. Об этом в разговоре с URA.RU заявил продюсер Сергей Дворцов. При этом в обычной жизни Азиза довольно открытый человек. Дворцов подчеркнул, что артистка всегда готова прийти на помощь своим коллегам и даже готова отвечать ночью на звонки. К слову, эта особенность звезды в свое время и задела творческую группу «Суперстара!», членам которой Азиза звонила по ночам и требовала хорошо выполнять свою работу. «Она умеет дружить, что немаловажно в шоу-бизнесе», — заключил продюсер. Азиза уже более тридцати лет на российской сцене. В 1989 году она переехала из Ташкента в Москву и начала сольную карьеру. Популярность к ней пришла благодаря песне «Твоя улыбка». В этом же году Азиза выпустила свой дебютный альбом «Aziza».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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