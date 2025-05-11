Швейцария ознакомилась с предложением Путина о переговорах с Украиной

Министерство иностранных дел Швейцарии ознакомилось с предложением президента России Владимира Путина о проведении переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая, однако не стало комментировать инициативу. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.
«МИД ознакомилось с этим заявлением, которое оно не комментирует», — заявили в министерстве в ответ на просьбу российских журналистов прокомментировать предложение российского лидера. Сообщение приводит РИА Новости.
Ранее Владимир Путин выступил с инициативой возобновить прямые переговоры между Россией и Украиной без предварительных условий, подчеркнув возможность достижения реального прекращения огня при соблюдении договоренностей со стороны Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал это предложение как серьезное и подчеркнул, что его цель — устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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