Швейцария ознакомилась с предложением Путина о переговорах с Украиной

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В Швейцарии ознакомились с инициативой Путина о проведении переговоров с Украиной
В Швейцарии ознакомились с инициативой Путина о проведении переговоров с Украиной Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Министерство иностранных дел Швейцарии ознакомилось с предложением президента России Владимира Путина о проведении переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая, однако не стало комментировать инициативу. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны. 

«МИД ознакомилось с этим заявлением, которое оно не комментирует», — заявили в министерстве в ответ на просьбу российских журналистов прокомментировать предложение российского лидера. Сообщение приводит РИА Новости. 

Ранее Владимир Путин выступил с инициативой возобновить прямые переговоры между Россией и Украиной без предварительных условий, подчеркнув возможность достижения реального прекращения огня при соблюдении договоренностей со стороны Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал это предложение как серьезное и подчеркнул, что его цель — устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

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Министерство иностранных дел Швейцарии ознакомилось с предложением президента России Владимира Путина о проведении переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая, однако не стало комментировать инициативу. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.  «МИД ознакомилось с этим заявлением, которое оно не комментирует», — заявили в министерстве в ответ на просьбу российских журналистов прокомментировать предложение российского лидера. Сообщение приводит РИА Новости.  Ранее Владимир Путин выступил с инициативой возобновить прямые переговоры между Россией и Украиной без предварительных условий, подчеркнув возможность достижения реального прекращения огня при соблюдении договоренностей со стороны Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал это предложение как серьезное и подчеркнул, что его цель — устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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