Зеленский ввел санкции против российских энергокомпаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 46 физических и 305 юридических лиц, включая заместителя генерального директора «Росатома» Никиту Константинова. Об этом сообщается на официальном сайте офиса главы украинского государства.
«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 8 августа 2025 года „О применении персональных специальных экономических и других санкций. <...> Применить персональные санкции“, — сообщается на официальном сайте Офиса президента Украины. Среди тех, кто попал в санкционный список Украины — заместитель генерального директора „Росатома“ Никита Константинов и ряд других представителей энергетической сферы.
Как отмечается в опубликованных документах, в санкционный список попали не только граждане России, но и представители Германии, Китая, Латвии и Турции, а также зарубежные фирмы, зарегистрированные в Нидерландах, ОАЭ и Турции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже вводил санкции против физических и юридических лиц, связанных с транспортировкой российской нефти. Также в список попали компании из разных стран, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с Москвой.
