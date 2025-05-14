Россияне массово скупают путевки в неожиданную страну

Количество россиян, выбирающих Иран в качестве направления для путешествий, значительно увеличилось: за последние два года турпоток вырос в три раза. В основном это связано с дешевыми услугами, которые предоставляют в стране Об этом говорят в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Жилье и еда в Иране обходятся дешевле, чем в Турции, ОАЭ или даже в Сочи.", — говорит эксперт РСТ Валерий Бритаус. Его слова приводит Life.
Отмечается, что россияне активно приобретают изделия ручной работы, такие как ковры, а также специи и украшения, поскольку стоимость этих товаров здесь на 30–50% меньше по сравнению с соседними государствами. По оценкам специалистов, в текущем году ожидается дополнительный рост туристов на 30%.
Но несмотря на увеличение интереса, по словам некоторых туроператоров, приток туристов все же сдерживают некоторые факторы: неблагоприятная информационная атмосфера, ограничения на употребление алкоголя и курение, требование для женщин носить хиджаб, а также недавние сложности с безналичными расчетами. В то же время РСТ выражает уверенность, что в следующем году Иран вновь привлечет повышенное внимание российских путешественников.
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