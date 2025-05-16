Самолет с российской делегацией покинул Турцию

Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Россию после завершения переговоров с представителями Украины, которые впервые за три года прошли при посредничестве главы МИД Турции Хакана Фидана. Об этом 16 мая сообщил осведомленный источник.
«Самолет с делегацией покинул Стамбул», — сообщил источник РИА Новости. По данным портала Flightradar24, самолет с российской делегацией действительно мог вылететь из стамбульского аэропорта Ататюрк в 19:57 по московскому времени.
Переговоры между делегациями России и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана проходили в Стамбуле почти два часа. По итогам встречи стороны договорились об обмене пленными по формуле 1000 на 1000, а также обменялись предложениями по возможному прекращению огня. Глава МИД Турции заявил, что по итогам переговоров достигнуто принципиальное согласие о проведении нового раунда консультаций между сторонами.
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