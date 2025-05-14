Кандидат в президенты Польши отказался от «русских» вареников

Кандидат в президенты Польши Тшасковский отказался называть вареники — русскими
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Варшавы рассказал, что больше не называет вареники «русскими»
Глава Варшавы рассказал, что больше не называет вареники «русскими» Фото:

Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский признался, что больше не называет традиционные польские вареники с картофелем и творогом «русскими», хотя это его любимое блюдо. Об этом политик сообщил журналистам. В Польше подобные вареники называются pierogi ruskie.

«Сегодня я уже не употребляю этого названия — „русские вареники“», — отметил Тшасковский в разговоре с журналистами. Он добавил, что очень любит это блюдо, особенно в исполнении своей тети.

Вареники с картофельно-творожной начинкой традиционно считаются одним из самых популярных национальных блюд Польши и известны под названием pierogi ruskie. По словам кандидата, обязательным элементом рецепта является использование жареного лука, которым посыпают готовое блюдо или добавляют непосредственно в начинку.

Тшасковский является кандидатом в президенты страны. Первый тур президентских выборов в Польше пройдет 18 мая, а, согласно опросам, именно Рафал Тшасковский считается фаворитом кампании после того, как действующий президент Анджей Дуда не смог баллотироваться на третий срок.

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Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский признался, что больше не называет традиционные польские вареники с картофелем и творогом «русскими», хотя это его любимое блюдо. Об этом политик сообщил журналистам. В Польше подобные вареники называются pierogi ruskie. «Сегодня я уже не употребляю этого названия — „русские вареники“», — отметил Тшасковский в разговоре с журналистами. Он добавил, что очень любит это блюдо, особенно в исполнении своей тети. Вареники с картофельно-творожной начинкой традиционно считаются одним из самых популярных национальных блюд Польши и известны под названием pierogi ruskie. По словам кандидата, обязательным элементом рецепта является использование жареного лука, которым посыпают готовое блюдо или добавляют непосредственно в начинку. Тшасковский является кандидатом в президенты страны. Первый тур президентских выборов в Польше пройдет 18 мая, а, согласно опросам, именно Рафал Тшасковский считается фаворитом кампании после того, как действующий президент Анджей Дуда не смог баллотироваться на третий срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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