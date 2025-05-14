Кандидат в президенты Польши отказался от «русских» вареников

Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский признался, что больше не называет традиционные польские вареники с картофелем и творогом «русскими», хотя это его любимое блюдо. Об этом политик сообщил журналистам. В Польше подобные вареники называются pierogi ruskie.
«Сегодня я уже не употребляю этого названия — „русские вареники“», — отметил Тшасковский в разговоре с журналистами. Он добавил, что очень любит это блюдо, особенно в исполнении своей тети.
Вареники с картофельно-творожной начинкой традиционно считаются одним из самых популярных национальных блюд Польши и известны под названием pierogi ruskie. По словам кандидата, обязательным элементом рецепта является использование жареного лука, которым посыпают готовое блюдо или добавляют непосредственно в начинку.
Тшасковский является кандидатом в президенты страны. Первый тур президентских выборов в Польше пройдет 18 мая, а, согласно опросам, именно Рафал Тшасковский считается фаворитом кампании после того, как действующий президент Анджей Дуда не смог баллотироваться на третий срок.
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