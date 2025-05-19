Вэнс раскрыл, зачем Трампу понадобился разговор с Путиным

Вэнс: США считают, что украинский мирный процесс заходит в тупик
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Путин и Трамп созвонятся 19 мая
Путин и Трамп созвонятся 19 мая Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украинский мирный процесс заходит в тупик, и именно поэтому глава США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс.

«Мы понимаем, что здесь сложилась некоторая тупиковая ситуацияю, поэтому президент (Трамп — прим. URA.RU) будет говорить с ним (Путиным — прим. URA.RU) по телефону», — сказал Вэнс. Его слова передает Sky News.

Американский лидер Дональд Трамп 17 мая объявил о намерении провести телефонные переговоры с российским главой Владимиром Путиным 19 мая. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник в 17:00 по московскому времени Путин проведет телефонный разговор с Трампом. Песков подчеркнул значимость предстоящей беседы, особенно в свете прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров между делегациями России и Украины.

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Украинский мирный процесс заходит в тупик, и именно поэтому глава США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс. «Мы понимаем, что здесь сложилась некоторая тупиковая ситуацияю, поэтому президент (Трамп — прим. URA.RU) будет говорить с ним (Путиным — прим. URA.RU) по телефону», — сказал Вэнс. Его слова передает Sky News. Американский лидер Дональд Трамп 17 мая объявил о намерении провести телефонные переговоры с российским главой Владимиром Путиным 19 мая. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник в 17:00 по московскому времени Путин проведет телефонный разговор с Трампом. Песков подчеркнул значимость предстоящей беседы, особенно в свете прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров между делегациями России и Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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