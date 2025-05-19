Вэнс раскрыл, зачем Трампу понадобился разговор с Путиным

Украинский мирный процесс заходит в тупик, и именно поэтому глава США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс.
«Мы понимаем, что здесь сложилась некоторая тупиковая ситуацияю, поэтому президент (Трамп — прим. URA.RU) будет говорить с ним (Путиным — прим. URA.RU) по телефону», — сказал Вэнс. Его слова передает Sky News.
Американский лидер Дональд Трамп 17 мая объявил о намерении провести телефонные переговоры с российским главой Владимиром Путиным 19 мая. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник в 17:00 по московскому времени Путин проведет телефонный разговор с Трампом. Песков подчеркнул значимость предстоящей беседы, особенно в свете прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров между делегациями России и Украины.
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