Кремль озвучил точное время разговора Путина и Трампа

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Президент России Владимир Путин поговорит по телефону с главой Штатов Дональдом Трампом сегодня в 17:00 (мск). Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, лидеры смогут договориться о личной встрече, если сами того захотят.
В субботу, 17 мая, Трамп официально заявил о намерении созвониться с российским лидером и Владимиром Зеленским в понедельник, 19 мая. Кремль подтвердил информацию о телефонном разговоре двух лидеров.
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