Кремль озвучил точное время разговора Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп созвонятся в 17:00
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Президент России Владимир Путин поговорит по телефону с главой Штатов Дональдом Трампом сегодня в 17:00 (мск). Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, лидеры смогут договориться о личной встрече, если сами того захотят. 

В субботу, 17 мая, Трамп официально заявил о намерении созвониться с российским лидером и Владимиром Зеленским в понедельник, 19 мая. Кремль подтвердил информацию о телефонном разговоре двух лидеров. 

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Президент России Владимир Путин поговорит по телефону с главой Штатов Дональдом Трампом сегодня в 17:00 (мск). Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, лидеры смогут договориться о личной встрече, если сами того захотят.  В субботу, 17 мая, Трамп официально заявил о намерении созвониться с российским лидером и Владимиром Зеленским в понедельник, 19 мая. Кремль подтвердил информацию о телефонном разговоре двух лидеров. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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