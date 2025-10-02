В Молдавии стремительно сокращается население

Молдавия заняла первое место по темпам депопуляции среди государств с населением более одного миллиона человек. Об этом сообщил бывший премьер-министр, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат.
«Последний отчет Всемирного банка подтвердил: Молдавия вышла на первое место в мире по депопуляции среди государств среднего и крупного масштаба», — написал Филат в своем telegram-канале. Численность населения Молдавии за последний год сократилась на 2,8%. В 2024 году в республике родилось менее 23,6 тысяч детей, тогда как количество умерших достигло 33,5 тысяч человек. Таким образом, естественная убыль населения составила почти 10 тысяч человек.
Наиболее значимым фактором депопуляции остается массовая эмиграция. Ежегодно десятки тысяч граждан, в первую очередь молодые и трудоспособные люди, покидают страну в поисках лучших условий жизни. За последние пять лет Молдавия потеряла около 265 тысяч жителей — это сопоставимо с населением пяти крупнейших городов страны. Филат подчеркивает, что на фоне демографического кризиса экономика страны фактически «экспортирует» граждан вместо товаров и услуг.
В советский период Молдавия занимала лидирующие позиции по темпам прироста населения, уступая лишь Таджикистану. Однако после обретения независимости ситуация кардинально изменилась. За первые двадцать лет численность населения страны сократилась с 4,4 млн до 3,5 млн человек. По данным переписи 2014 года, в стране проживали уже 2,6 млн человек.
Филат критикует нынешний кабинет министров за неспособность предложить действенные решения и призывает сделать борьбу с депопуляцией приоритетом государственной политики. Согласно прогнозам Европейского статистического агентства, если нынешние тенденции сохранятся, через 30-40 лет в Молдавии может сложиться ситуация, при которой некому будет работать и содержать пенсионеров и детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.