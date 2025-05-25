Во время сеанса фильма «Пункт назначения» в одном из кинотеатров Аргентины на зрителей рухнула часть потолка. Едва не погибла женщина. Инцидент произошел в день ее рождения, сообщил Daily Mail.
«Был очень громкий шум. Сначала мы подумали, что это часть фильма, потому что были увлечены просмотром. Но потом на меня упал огромный кусок потолка», — передает слова пострадавшей 29-летней Фиаммы Вильяверде ежедневная британская газета. Женщина была госпитализирована.
Отмечается, то инцидент произошел в ее день рождения. В кинотеатр она пришла вместе с 11-летней дочерью и подругой.
По информации издания Infobae, Вильяверде пришлось перенести операцию, а также ей была назначена психиатрическая помощь из-за стресса, вызванного произошедшим. Сообщается, что изначально семья не планировала идти на этот фильм, но решила купить билеты из-за привлекательной цены.
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