Потолок упал на зрителей во время просмотра «Пункта назначения» в Аргентине. Фото, видео

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В Аргентине на зрителей во время просмотра нового «Пункта назначения» упал потолок
В Аргентине на зрителей во время просмотра нового «Пункта назначения» упал потолок Фото:

Во время сеанса фильма «Пункт назначения» в одном из кинотеатров Аргентины на зрителей рухнула часть потолка. Едва не погибла женщина. Инцидент произошел в день ее рождения, сообщил Daily Mail.

«Был очень громкий шум. Сначала мы подумали, что это часть фильма, потому что были увлечены просмотром. Но потом на меня упал огромный кусок потолка», — передает слова пострадавшей 29-летней Фиаммы Вильяверде ежедневная британская газета. Женщина была госпитализирована.

В Аргентине в кинотеатре обвалился потолок и едва не убил женщину
В Аргентине в кинотеатре обвалился потолок и едва не убил женщину
Фото:

Отмечается, то инцидент произошел в ее день рождения. В кинотеатр она пришла вместе с 11-летней дочерью и подругой.

По информации издания Infobae, Вильяверде пришлось перенести операцию, а также ей была назначена психиатрическая помощь из-за стресса, вызванного произошедшим. Сообщается, что изначально семья не планировала идти на этот фильм, но решила купить билеты из-за привлекательной цены.

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Во время сеанса фильма «Пункт назначения» в одном из кинотеатров Аргентины на зрителей рухнула часть потолка. Едва не погибла женщина. Инцидент произошел в день ее рождения, сообщил Daily Mail. «Был очень громкий шум. Сначала мы подумали, что это часть фильма, потому что были увлечены просмотром. Но потом на меня упал огромный кусок потолка», — передает слова пострадавшей 29-летней Фиаммы Вильяверде ежедневная британская газета. Женщина была госпитализирована. Отмечается, то инцидент произошел в ее день рождения. В кинотеатр она пришла вместе с 11-летней дочерью и подругой. По информации издания Infobae, Вильяверде пришлось перенести операцию, а также ей была назначена психиатрическая помощь из-за стресса, вызванного произошедшим. Сообщается, что изначально семья не планировала идти на этот фильм, но решила купить билеты из-за привлекательной цены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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