Украина, Англия и еще 6 стран не хотят видеть Россию в турнирах ФИФА и УЕФА

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Южноамериканские страны активно поддерживают инициативу по возвращению РФ в международный футбол
Южноамериканские страны активно поддерживают инициативу по возвращению РФ в международный футбол Фото:

Ряд европейских стран, включая Англию, Шотландию, Уэльс, Северную Ирландию, Данию, Польшу, Украину, страны Балтии, а также Японию, выступили категорически против возвращения России в ФИФА и УЕФА. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией вокруг обсуждения санкций в мировом футболе.

«Эти федерации считают, что возвращение России сейчас будет поспешным и неправильным. Они будут продвигать эту позицию до конца», — приводит издание sport24 слова одного из своих источников. В то же время отмечается, что в кулуарах ФИФА сохраняется оживленная дискуссия: южноамериканские футбольные организации выступают за возвращение России в международную футбольную семью и намерены лоббировать эту инициативу.

На последнем Конгрессе ФИФА, который состоялся 15 мая в Асунсьоне (Парагвай), вопрос о возвращении российских сборных и клубов к участию в международных турнирах официально не обсуждался. Несмотря на это, тема вызвала бурные дебаты между делегатами, и остается одним из самых острых вопросов в повестке дня мирового футбола.

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Ряд европейских стран, включая Англию, Шотландию, Уэльс, Северную Ирландию, Данию, Польшу, Украину, страны Балтии, а также Японию, выступили категорически против возвращения России в ФИФА и УЕФА. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией вокруг обсуждения санкций в мировом футболе. «Эти федерации считают, что возвращение России сейчас будет поспешным и неправильным. Они будут продвигать эту позицию до конца», — приводит издание sport24 слова одного из своих источников. В то же время отмечается, что в кулуарах ФИФА сохраняется оживленная дискуссия: южноамериканские футбольные организации выступают за возвращение России в международную футбольную семью и намерены лоббировать эту инициативу. На последнем Конгрессе ФИФА, который состоялся 15 мая в Асунсьоне (Парагвай), вопрос о возвращении российских сборных и клубов к участию в международных турнирах официально не обсуждался. Несмотря на это, тема вызвала бурные дебаты между делегатами, и остается одним из самых острых вопросов в повестке дня мирового футбола.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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