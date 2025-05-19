Украина, Англия и еще 6 стран не хотят видеть Россию в турнирах ФИФА и УЕФА

Ряд европейских стран, включая Англию, Шотландию, Уэльс, Северную Ирландию, Данию, Польшу, Украину, страны Балтии, а также Японию, выступили категорически против возвращения России в ФИФА и УЕФА. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией вокруг обсуждения санкций в мировом футболе.
«Эти федерации считают, что возвращение России сейчас будет поспешным и неправильным. Они будут продвигать эту позицию до конца», — приводит издание sport24 слова одного из своих источников. В то же время отмечается, что в кулуарах ФИФА сохраняется оживленная дискуссия: южноамериканские футбольные организации выступают за возвращение России в международную футбольную семью и намерены лоббировать эту инициативу.
На последнем Конгрессе ФИФА, который состоялся 15 мая в Асунсьоне (Парагвай), вопрос о возвращении российских сборных и клубов к участию в международных турнирах официально не обсуждался. Несмотря на это, тема вызвала бурные дебаты между делегатами, и остается одним из самых острых вопросов в повестке дня мирового футбола.
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