Песков: Кремль ждал более жесткую реакцию со стороны США на теракты в РФ

Песков заявил, что Россия ждала от США большей реакции на действия Киева

Кремль выразил недовольство в адрес президента США Дональда Трампа за недостаточно жесткую реакцию на атаки Вооруженных сил Украины на российские аэродромы и теракты в Брянской и Курской областях. Москва ожидает решительного осуждения и конкретных шагов для деэскалации.

«Если говорить в целом, мы предпочли бы услышать более жесткое осуждение», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. В телефонном разговоре с Владимиром Путиным 4 июня 2025 года Трамп сообщил, что не располагал информацией об атаках, но Москва сочла его реакцию недостаточной.

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, Россия ждет от США и Великобритании четкой позиции по атакам, включая удары по аэродромам, где, по данным Киева, были повреждены или уничтожены более трети российских стратегических бомбардировщиков. Он подчеркнул, что Лондон и Вашингтон должны повлиять на Киев, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

С начала 2025 года Россия столкнулась с серией атак на свою инфраструктуру, включая подрывы железнодорожных мостов в Курской и Брянской областях, унесшие жизни и ранившие людей, в том числе детей. ВСУ усилили удары дронами по военным объектам. Энергетические объекты, такие как нефтебазы и топливные заводы, также стали целями атак, направленных на ослабление военного потенциала России.