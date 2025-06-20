Алаудинов обратился с неожиданной просьбой к россиянам

Россияне должны молиться за свою страну. С таким призывом выступил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Хочу вас попросить, чтобы вы больше молились за нас, за Россию, потому что молитва каждого для нас очень важна», — заявил Алаудинов. Его обращение опубликовано в telegram-канале «МОЛОТОВ АХМАТ».
Он выразил благодарность тем, кто понимает текущие события. Также Алаудинов провел встречу со священником схиигуменом Гавриилом, с которым достигли взаимопонимания после резких высказываний о мусульманах.
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