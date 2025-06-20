Алаудинов обратился с неожиданной просьбой к россиянам

Алаудинов призвал россиян молиться за страну
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Россияне имеют понимание сложившейся ситуации, заявил Алаудинов
Россияне имеют понимание сложившейся ситуации, заявил Алаудинов Фото:
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Россияне должны молиться за свою страну. С таким призывом выступил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Хочу вас попросить, чтобы вы больше молились за нас, за Россию, потому что молитва каждого для нас очень важна», — заявил Алаудинов. Его обращение опубликовано в telegram-канале «МОЛОТОВ АХМАТ».

Он выразил благодарность тем, кто понимает текущие события. Также Алаудинов провел встречу со священником схиигуменом Гавриилом, с которым достигли взаимопонимания после резких высказываний о мусульманах.

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Россияне должны молиться за свою страну. С таким призывом выступил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «Хочу вас попросить, чтобы вы больше молились за нас, за Россию, потому что молитва каждого для нас очень важна», — заявил Алаудинов. Его обращение опубликовано в telegram-канале «МОЛОТОВ АХМАТ». Он выразил благодарность тем, кто понимает текущие события. Также Алаудинов провел встречу со священником схиигуменом Гавриилом, с которым достигли взаимопонимания после резких высказываний о мусульманах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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