«Поворотный момент»: в США отреагировали на решение Путина по «Орешнику»

Серийное производство новейшего ракетного комплекса «Орешник», о старте которого 23 июня сообщил президент РФ Владимир Путин, будет значимым событием для России. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.
«Ввод ракеты в эксплуатацию знаменует собой поворотный момент для возможностей российских баллистических ракетных сил», — говорится в материале издания. Там добавили, что это значительно расширит возможности российских вооруженных сил, которые до сих пор включали только системы малой дальности и межконтинентальные ракеты.
По данным издания, дальность «Орешника» составляет четыре тысячи километров. Он оснащен несколькими гиперзвуковыми боеголовками.
Владимир Путин 23 июня сообщил о начале серийного производства «Орешника». Это заявление он сделал на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.