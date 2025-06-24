«Поворотный момент»: в США отреагировали на решение Путина по «Орешнику»

MWM: эксплуатация Орешника станет поворотным моментом для России
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«Орешник» усилит военные возможности России
«Орешник» усилит военные возможности России Фото:

Серийное производство новейшего ракетного комплекса «Орешник», о старте которого 23 июня сообщил президент РФ Владимир Путин, будет значимым событием для России. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.

«Ввод ракеты в эксплуатацию знаменует собой поворотный момент для возможностей российских баллистических ракетных сил», — говорится в материале издания. Там добавили, что это значительно расширит возможности российских вооруженных сил, которые до сих пор включали только системы малой дальности и межконтинентальные ракеты.

По данным издания, дальность «Орешника» составляет четыре тысячи километров. Он оснащен несколькими гиперзвуковыми боеголовками.

Владимир Путин 23 июня сообщил о начале серийного производства «Орешника». Это заявление он сделал на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

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Серийное производство новейшего ракетного комплекса «Орешник», о старте которого 23 июня сообщил президент РФ Владимир Путин, будет значимым событием для России. Об этом пишет издание Military Watch Magazine. «Ввод ракеты в эксплуатацию знаменует собой поворотный момент для возможностей российских баллистических ракетных сил», — говорится в материале издания. Там добавили, что это значительно расширит возможности российских вооруженных сил, которые до сих пор включали только системы малой дальности и межконтинентальные ракеты. По данным издания, дальность «Орешника» составляет четыре тысячи километров. Он оснащен несколькими гиперзвуковыми боеголовками. Владимир Путин 23 июня сообщил о начале серийного производства «Орешника». Это заявление он сделал на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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