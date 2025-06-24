Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище

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Талызину похоронили на участке, где покоятся ее родственники
Талызину похоронили на участке, где покоятся ее родственники Фото:

Народную артистку РСФСР Валентину Талызину похоронили на участке Ваганьковского кладбища в Москве. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. 

Актриса была предана земле на 25-м участке кладбища. Там же находятся захоронения членов ее семьи, передает URA.RU. 

Ранее в Москве прошла церемония прощания с Талызиной. Траурное мероприятие организовали в Театре Моссовета, где актриса служила на протяжении 67 лет. Отдать дань памяти выдающейся артистке пришли режиссер Андрей Кончаловский, актриса Юлия Началова, актер Александр Яцко, художественный руководитель театра Евгений Марчелли, а также актриса и театральный режиссер Ольга Анохина и актриса Елена Валюшкина.

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Народную артистку РСФСР Валентину Талызину похоронили на участке Ваганьковского кладбища в Москве. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.  Актриса была предана земле на 25-м участке кладбища. Там же находятся захоронения членов ее семьи, передает URA.RU.  Ранее в Москве прошла церемония прощания с Талызиной. Траурное мероприятие организовали в Театре Моссовета, где актриса служила на протяжении 67 лет. Отдать дань памяти выдающейся артистке пришли режиссер Андрей Кончаловский, актриса Юлия Началова, актер Александр Яцко, художественный руководитель театра Евгений Марчелли, а также актриса и театральный режиссер Ольга Анохина и актриса Елена Валюшкина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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