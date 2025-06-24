Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище

Народную артистку РСФСР Валентину Талызину похоронили на участке Ваганьковского кладбища в Москве. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
Актриса была предана земле на 25-м участке кладбища. Там же находятся захоронения членов ее семьи, передает URA.RU.
Ранее в Москве прошла церемония прощания с Талызиной. Траурное мероприятие организовали в Театре Моссовета, где актриса служила на протяжении 67 лет. Отдать дань памяти выдающейся артистке пришли режиссер Андрей Кончаловский, актриса Юлия Началова, актер Александр Яцко, художественный руководитель театра Евгений Марчелли, а также актриса и театральный режиссер Ольга Анохина и актриса Елена Валюшкина.
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