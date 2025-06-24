Израиль сместит фокус конфликта на Газу

Генштаб ВС Израиля: израильская армия сместит фокус с Ирана на сектор Газа
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После операции в Иране израильские военные направят свои действия на ситуацию в секторе Газа
После операции в Иране израильские военные направят свои действия на ситуацию в секторе Газа Фото:
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Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Глава Генштаба ВС Израиля отметил, что операция против Ирана еще продолжается и вскоре перейдет в следующий этап. Тем не менее, в настоящее время основное внимание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет уделено ситуации в секторе Газа. Об этом заявил начальник ЦАХАЛ Эяль Замир.

«Мы завершили важный этап, но кампания против Ирана не закончилась. Мы вступаем в новый этап, основываясь на достижениях текущего», — сказал Замир. Его слова приводит армейская пресс-служба в соцсети X. Он также добавил, что внимание израильских военных сейчас будет направлено на ситуацию в секторе Газа.

После телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху израильская сторона приняла решение не наносить новые удары по территории Ирана. Ранее Трамп заявлял, что именно его посредничество позволило Израилю и Ирану договориться о перемирии, а обе стороны обратились к нему с инициативой мира. В ответ на это конгрессмен Эрл «Бадди» Картер предложил номинировать главу Белого дома на Нобелевскую премию мира.

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Глава Генштаба ВС Израиля отметил, что операция против Ирана еще продолжается и вскоре перейдет в следующий этап. Тем не менее, в настоящее время основное внимание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет уделено ситуации в секторе Газа. Об этом заявил начальник ЦАХАЛ Эяль Замир. «Мы завершили важный этап, но кампания против Ирана не закончилась. Мы вступаем в новый этап, основываясь на достижениях текущего», — сказал Замир. Его слова приводит армейская пресс-служба в соцсети X. Он также добавил, что внимание израильских военных сейчас будет направлено на ситуацию в секторе Газа. После телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху израильская сторона приняла решение не наносить новые удары по территории Ирана. Ранее Трамп заявлял, что именно его посредничество позволило Израилю и Ирану договориться о перемирии, а обе стороны обратились к нему с инициативой мира. В ответ на это конгрессмен Эрл «Бадди» Картер предложил номинировать главу Белого дома на Нобелевскую премию мира.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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