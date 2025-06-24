Трампа хотят номинировать на Нобелевскую премию мира

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конгрессмен Картер направил письмо с призывом дать Трампу Нобелевскую премию мира
Конгрессмен Картер направил письмо с призывом дать Трампу Нобелевскую премию мира Фото:

Президент США Дональд Трамп был номинирован на Нобелевскую премию мира за его усилия по обеспечению прекращения огня между Израилем и Ираном. С таким предложением выступил член Палаты представителей Эрл «Бадди» Картер, республиканец от штата Джорджия. Об этом пишет газета New York Post (NYP).

«В письме в Норвежский Нобелевский комитет конгрессмен Картер рекомендовал Трампа к награждению „в знак признания его выдающейся и исторической роли в посредничестве и прекращении вооруженного конфликта [между Ирано и Израилем]“», — говорится в материале NYP. Он также отметил, что влияние Трампа сыграло решающую роль в быстром заключении соглашения между этими двумя странами, которое «многие считали невозможным».

Кроме того, конгрессмен отметил, что глава Белого дома предпринял необходимые действия, которые помогли остановить развитие ядерного оружия в Иране. Трамп также гарантировал, что Тегеран не сможет в будущем создать нечто подобное.

«Трамп также предпринял смелые и решительные действия, чтобы остановить ядерные амбиции Ирана. Он гарантировал, что крупнейшее в мире государство-спонсор терроризма по-прежнему не сможет заполучить ядерное оружие», — сказал Картер.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что именно его посредничество позволило Израилю и Ирану договориться о перемирии, а обе стороны обратились к нему с инициативой мира. Однако после заявлений о прекращении огня Иран вновь нанес ракетный удар по Израилю, несмотря на участие США в конфликте и удары по иранским ядерным объектам.

В ответ на данные действия израильские ВВС нанесли удар по радиолокационной установке, расположенной вблизи Тегерана. Однако после телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху израильская сторона приняла решение не наносить новые удары по территории Ирана.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп был номинирован на Нобелевскую премию мира за его усилия по обеспечению прекращения огня между Израилем и Ираном. С таким предложением выступил член Палаты представителей Эрл «Бадди» Картер, республиканец от штата Джорджия. Об этом пишет газета New York Post (NYP). «В письме в Норвежский Нобелевский комитет конгрессмен Картер рекомендовал Трампа к награждению „в знак признания его выдающейся и исторической роли в посредничестве и прекращении вооруженного конфликта [между Ирано и Израилем]“», — говорится в материале NYP. Он также отметил, что влияние Трампа сыграло решающую роль в быстром заключении соглашения между этими двумя странами, которое «многие считали невозможным». Кроме того, конгрессмен отметил, что глава Белого дома предпринял необходимые действия, которые помогли остановить развитие ядерного оружия в Иране. Трамп также гарантировал, что Тегеран не сможет в будущем создать нечто подобное. «Трамп также предпринял смелые и решительные действия, чтобы остановить ядерные амбиции Ирана. Он гарантировал, что крупнейшее в мире государство-спонсор терроризма по-прежнему не сможет заполучить ядерное оружие», — сказал Картер. Ранее Дональд Трамп заявлял, что именно его посредничество позволило Израилю и Ирану договориться о перемирии, а обе стороны обратились к нему с инициативой мира. Однако после заявлений о прекращении огня Иран вновь нанес ракетный удар по Израилю, несмотря на участие США в конфликте и удары по иранским ядерным объектам. В ответ на данные действия израильские ВВС нанесли удар по радиолокационной установке, расположенной вблизи Тегерана. Однако после телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху израильская сторона приняла решение не наносить новые удары по территории Ирана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...