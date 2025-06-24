Трампа хотят номинировать на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп был номинирован на Нобелевскую премию мира за его усилия по обеспечению прекращения огня между Израилем и Ираном. С таким предложением выступил член Палаты представителей Эрл «Бадди» Картер, республиканец от штата Джорджия. Об этом пишет газета New York Post (NYP).
«В письме в Норвежский Нобелевский комитет конгрессмен Картер рекомендовал Трампа к награждению „в знак признания его выдающейся и исторической роли в посредничестве и прекращении вооруженного конфликта [между Ирано и Израилем]“», — говорится в материале NYP. Он также отметил, что влияние Трампа сыграло решающую роль в быстром заключении соглашения между этими двумя странами, которое «многие считали невозможным».
Кроме того, конгрессмен отметил, что глава Белого дома предпринял необходимые действия, которые помогли остановить развитие ядерного оружия в Иране. Трамп также гарантировал, что Тегеран не сможет в будущем создать нечто подобное.
«Трамп также предпринял смелые и решительные действия, чтобы остановить ядерные амбиции Ирана. Он гарантировал, что крупнейшее в мире государство-спонсор терроризма по-прежнему не сможет заполучить ядерное оружие», — сказал Картер.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что именно его посредничество позволило Израилю и Ирану договориться о перемирии, а обе стороны обратились к нему с инициативой мира. Однако после заявлений о прекращении огня Иран вновь нанес ракетный удар по Израилю, несмотря на участие США в конфликте и удары по иранским ядерным объектам.
В ответ на данные действия израильские ВВС нанесли удар по радиолокационной установке, расположенной вблизи Тегерана. Однако после телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху израильская сторона приняла решение не наносить новые удары по территории Ирана.
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