Боец ММА Ахъядов* признался, что из-за голосов в голове убил инспектора МАДИ

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Ахъядов* предположил на суде, что у него могут быть психические заболевания
Ахъядов* предположил на суде, что у него могут быть психические заболевания Фото:

Боец смешанных единоборств (ММА) Ламберд Ахъядов* (признан в РФ террористом и экстремистом), обвиняемый в убийстве инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Святослава Серова в московском парке «Зарядье», признал свою вину. По его словам, на преступления его подтолкнули голоса в голове. Об этом сообщили журналисты из зала 2-го Западного окружного военного суда.

«Я уже два с половиной года сижу, у меня сейчас голоса (в голове — прим. URA.RU), я сначала думал это джинн говорит. Когда я вернулся в Россию, меня голоса это вынудили сделать, я ночами не спал, был в это время как в тумане. Получилось, что вот невиновного человека (убил — прим. URA.RU)», — рассказал обвиняемый. Его слова передает РИА «Новости». 

По словам Ахъядова, после задержания ему сказали о совершении им убийства, но боец  сначала не поверил, потому что почти ничего не помнил. Позже, когда появилась видеозапись трагедии, к мужчине вернулись воспоминания. Он выразил искренние сожаления по поводу произошедшего и попросил прощения у родных погибшего. Ламберд Ахъядов заявил, что готов понести наказание, согласно законам России. Также он сообщил суду о своих возможных психических нарушениях и отметил, что не помнит момента, когда приобрел нож и газовые баллончики. Обвиняемый не смог вспомнить и то, как сопротивлялся при задержании.

По словам Ахъядова, в 2022 году, получив травму, вместе с другом отправился в Стамбул. Там он тренировал детей и взрослых и подрабатывал в сфере криптовалют. Позднее мужчина перевез в Турцию всю свою семью, включая мать, у которой были проблемы со здоровьем. В Россию Ламберд Ахъядов вернулся для оформления банковских документов.

Ранее в отношении обвиняемого провели повторную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу, потому что в его деле обнаружили заключения специалистов с противоречивыми выводами. В результате последних исследований Ахъядова признали вменяемым и не нуждающимся в применении медицинских мер.

По версии следствия, накануне нового 2023 года в парке «Зарядье» обвиняемый хотел совершить теракт: убить правоохранителя, забрать его огнестрельное оружие и открыть стрельбу по гражданам. Так, Ахъядов с ножом напал на инспектора МАДИ, убив его. Однако у погибшего не было при себе табельного оружия, поэтому план мужчины сорвался. Его задержали полицейские и поместили в СИЗО. 

Следствие полагает, что обвиняемый состоял в террористической организации «Исламское государство»** (ИГ, запрещена в РФ). При этом адвокат обвиняемого Абубакар Манаев рассказал, что в материалах дела отсутствуют доказательства причастности Ахъядова к подобному и не подтверждена версия о его намерении завладев оружием, открыть огонь. 

*Ламберд Ахъядов признан в РФ террористом и экстремистом

**»Исламское государство», ИГИЛ, ИГ — запрещенная в России террористическая организация

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Боец смешанных единоборств (ММА) Ламберд Ахъядов* (признан в РФ террористом и экстремистом), обвиняемый в убийстве инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Святослава Серова в московском парке «Зарядье», признал свою вину. По его словам, на преступления его подтолкнули голоса в голове. Об этом сообщили журналисты из зала 2-го Западного окружного военного суда. «Я уже два с половиной года сижу, у меня сейчас голоса (в голове — прим. URA.RU), я сначала думал это джинн говорит. Когда я вернулся в Россию, меня голоса это вынудили сделать, я ночами не спал, был в это время как в тумане. Получилось, что вот невиновного человека (убил — прим. URA.RU)», — рассказал обвиняемый. Его слова передает РИА «Новости».  По словам Ахъядова, после задержания ему сказали о совершении им убийства, но боец  сначала не поверил, потому что почти ничего не помнил. Позже, когда появилась видеозапись трагедии, к мужчине вернулись воспоминания. Он выразил искренние сожаления по поводу произошедшего и попросил прощения у родных погибшего. Ламберд Ахъядов заявил, что готов понести наказание, согласно законам России. Также он сообщил суду о своих возможных психических нарушениях и отметил, что не помнит момента, когда приобрел нож и газовые баллончики. Обвиняемый не смог вспомнить и то, как сопротивлялся при задержании. По словам Ахъядова, в 2022 году, получив травму, вместе с другом отправился в Стамбул. Там он тренировал детей и взрослых и подрабатывал в сфере криптовалют. Позднее мужчина перевез в Турцию всю свою семью, включая мать, у которой были проблемы со здоровьем. В Россию Ламберд Ахъядов вернулся для оформления банковских документов. Ранее в отношении обвиняемого провели повторную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу, потому что в его деле обнаружили заключения специалистов с противоречивыми выводами. В результате последних исследований Ахъядова признали вменяемым и не нуждающимся в применении медицинских мер. По версии следствия, накануне нового 2023 года в парке «Зарядье» обвиняемый хотел совершить теракт: убить правоохранителя, забрать его огнестрельное оружие и открыть стрельбу по гражданам. Так, Ахъядов с ножом напал на инспектора МАДИ, убив его. Однако у погибшего не было при себе табельного оружия, поэтому план мужчины сорвался. Его задержали полицейские и поместили в СИЗО.  Следствие полагает, что обвиняемый состоял в террористической организации «Исламское государство»** (ИГ, запрещена в РФ). При этом адвокат обвиняемого Абубакар Манаев рассказал, что в материалах дела отсутствуют доказательства причастности Ахъядова к подобному и не подтверждена версия о его намерении завладев оружием, открыть огонь.  *Ламберд Ахъядов признан в РФ террористом и экстремистом **»Исламское государство», ИГИЛ, ИГ — запрещенная в России террористическая организация
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