В России открылась уникальная лаборатория, которая предотвратит вспышки опасных вирусов

В Нижнем Новгороде на площадке Центра гигиены и эпидемиологии начала работу высокотехнологичная лаборатория биологической безопасности. Новое учреждение предназначено для проведения исследований опасных и ранее неизученных инфекционных заболеваний. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя президента России в ПФО Игорь Комаров.
«25 июня 2025 года в Нижнем Новгороде открылась лаборатория высокого уровня биологической безопасности на базе Центра гигиены и эпидемиологии Нижегородской области», — сообщается в пресс-релизе службы. Там добавили, что новая лаборатория предназначена для оперативного изучения и расшифровки опасных и неизвестных инфекций. Это первый из 10 подобных объектов в России, построенных в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
В торжественном открытии приняли участие глава Роспотребнадзора Анна Попова, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Попова подчеркнула, что новый комплекс позволит расширить объем исследований не менее чем в четыре раза. При этом время, необходимое для их выполнения, сократится с 12–14 часов до трех-четырех часов.
В свою очередь Комаров подчеркнул актуальность проекта для всего Приволжского федерального округа. «Три региона нашего округа имеют внешнюю границу, там интенсивнее миграционные потоки, и это сказывается на эпидемиологической обстановке. Международные конфликты и природные катаклизмы повышают риски биологических угроз и эпидемий», — заявил полномочный представитель президента.
По данным Федерального Центра гигиены и эпидемиологии, в 2024 году в ПФО зарегистрировано более семи миллионов случаев инфекционных заболеваний, однако показатель снизился на 11% по сравнению с 2023 годом.
Новая лаборатория оснащена на 87% российским оборудованием и включает центр секвенирования для мониторинга патогенов. Никитин назвал открытие объекта важным шагом в борьбе с эпидемиологическими угрозами.
Ранее аналогичные лаборатории биологической безопасности были запланированы к строительству в Челябинске, Перми, Уфе, Красноярске, Благовещенске, Магадане и Самаре по распоряжению правительства РФ. Эти объекты возводятся в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья», который предусматривает создание сети современных центров для оперативного выявления и изучения опасных инфекций по всей России.
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