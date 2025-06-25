Рыбодобывающие компании привлекли внимание ФАС из-за повышения цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 37 компаниям, занимающимся добычей минтая, горбуши, трески, пикши и тихоокеанской сельди. Ведомство намерено проверить обоснованность изменения цен на данную рыбную продукцию, сообщили в пресс-службе ФАС.
«ФАС направила запросы рыбодобывающим компаниям. Речь идет о 37 организациях, которые осуществляют добычу горбуши, минтая, трески, пикши, сельди тихоокеанской», — говорится в официальном сообщении ФАС в telegram-канале.
Компании должны предоставить данные о первичной переработке и покупателях, включая сведения по объемам реализуемой продукции, а также фактические объемы добычи, производства и реализации. Кроме того, ФАС запросила структуру себестоимости рыбной продукции за 2024 и 2025 годы. В случае если средневзвешенная цена выросла более чем на 5%, предприятия обязаны будут объяснить причины такого изменения.
Ранее ФАС неоднократно обращала внимание на необходимость сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания. Контроль за формированием стоимости рыбы и морепродуктов позволит предотвратить возможные нарушения антимонопольного законодательства и обеспечить стабильность цен для конечного потребителя.
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