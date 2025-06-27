На экс-зампреда правительства Саратовской области завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мигачев, отвечая за реконструкцию трамвайных маршрутов, допустил серьезные нарушения
Мигачев, отвечая за реконструкцию трамвайных маршрутов, допустил серьезные нарушения Фото:

Против экс-зампреда правительства Саратовской области Павла Мигачева возбудили новое уголовное дело. Расследование связано с нарушениями при реализации проекта скоростного трамвая в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«По результатам проверки в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Дело касается злоупотребления должностными полномочиями. В 2022-2023 годах Мигачев, отвечая за реконструкцию трамвайных маршрутов №3, 6 и 8, допустил серьезные нарушения. В частности, он скрыл факт срыва сроков исполнения контрактов на разработку проектно-сметной документации и не учел необходимые изменения в проекте.

Недоработанная документация с проектными ошибками была передана в региональный центр экспертизы в строительстве с требованием ускоренного согласования. Кроме того, в феврале 2023 года чиновник не принял мер для исправления выявленных ошибок при реконструкции маршрута №9, что привело к срыву сроков строительно-монтажных работ.

Мигачев ранее занимал пост министра строительства и ЖКХ региона (2019-2022), а с сентября 2022 года был заместителем председателя правительства Саратовской области. В конце 2023 года он был уволен после критики со стороны председателя Госдумы Вячеслава Володина за провал ряда инфраструктурных проектов. Отметим, что Мигачев уже является фигурантом другого уголовного дела, связанного с превышением полномочий и незаконной выплатой субсидий. В настоящее время ведется расследование обоих эпизодов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Против экс-зампреда правительства Саратовской области Павла Мигачева возбудили новое уголовное дело. Расследование связано с нарушениями при реализации проекта скоростного трамвая в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «По результатам проверки в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Дело касается злоупотребления должностными полномочиями. В 2022-2023 годах Мигачев, отвечая за реконструкцию трамвайных маршрутов №3, 6 и 8, допустил серьезные нарушения. В частности, он скрыл факт срыва сроков исполнения контрактов на разработку проектно-сметной документации и не учел необходимые изменения в проекте. Недоработанная документация с проектными ошибками была передана в региональный центр экспертизы в строительстве с требованием ускоренного согласования. Кроме того, в феврале 2023 года чиновник не принял мер для исправления выявленных ошибок при реконструкции маршрута №9, что привело к срыву сроков строительно-монтажных работ. Мигачев ранее занимал пост министра строительства и ЖКХ региона (2019-2022), а с сентября 2022 года был заместителем председателя правительства Саратовской области. В конце 2023 года он был уволен после критики со стороны председателя Госдумы Вячеслава Володина за провал ряда инфраструктурных проектов. Отметим, что Мигачев уже является фигурантом другого уголовного дела, связанного с превышением полномочий и незаконной выплатой субсидий. В настоящее время ведется расследование обоих эпизодов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...