На экс-зампреда правительства Саратовской области завели уголовное дело

Против экс-зампреда правительства Саратовской области Павла Мигачева возбудили новое уголовное дело. Расследование связано с нарушениями при реализации проекта скоростного трамвая в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«По результатам проверки в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Дело касается злоупотребления должностными полномочиями. В 2022-2023 годах Мигачев, отвечая за реконструкцию трамвайных маршрутов №3, 6 и 8, допустил серьезные нарушения. В частности, он скрыл факт срыва сроков исполнения контрактов на разработку проектно-сметной документации и не учел необходимые изменения в проекте.
Недоработанная документация с проектными ошибками была передана в региональный центр экспертизы в строительстве с требованием ускоренного согласования. Кроме того, в феврале 2023 года чиновник не принял мер для исправления выявленных ошибок при реконструкции маршрута №9, что привело к срыву сроков строительно-монтажных работ.
Мигачев ранее занимал пост министра строительства и ЖКХ региона (2019-2022), а с сентября 2022 года был заместителем председателя правительства Саратовской области. В конце 2023 года он был уволен после критики со стороны председателя Госдумы Вячеслава Володина за провал ряда инфраструктурных проектов. Отметим, что Мигачев уже является фигурантом другого уголовного дела, связанного с превышением полномочий и незаконной выплатой субсидий. В настоящее время ведется расследование обоих эпизодов.
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