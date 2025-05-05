Экс-министра ЖКХ Саратовской области отправили под домашний арест

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Суд отправил экс-министра строительства Саратовской области под домашний арест
Суд отправил экс-министра строительства Саратовской области под домашний арест Фото:

Суд отправил под домашний арест бывшего министра строительства и ЖКХ Саратовской области Павла Мигачева. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону и областная прокуратура. 

«Бывшему министру строительства и ЖКХ Саратовской области Павлу Мигачеву предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий из-за незаконной выплаты четырех млн рублей трем сотрудникам Росреестра, не имевшим права на субсидии. Суд отправил его под домашний арест. Ранее ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — говорится в telegram-канале «Следком 64». 

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что бывшего министра строительства и ЖКХ Саратовской области Павла Мигачева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями — в 2021 году он организовал незаконную выплату субсидий трем сотрудникам Росреестра, которые потратили деньги на покупку жилья. Следователи также проверяют его возможную причастность к другим преступлениям, связанным с госпрограммами. Мигачев занимал пост министра с 2019 по 2022 год, а затем стал зампредом правительства региона, но был уволен в 2023 году после критики от Вячеслава Володина.

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Суд отправил под домашний арест бывшего министра строительства и ЖКХ Саратовской области Павла Мигачева. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону и областная прокуратура.  «Бывшему министру строительства и ЖКХ Саратовской области Павлу Мигачеву предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий из-за незаконной выплаты четырех млн рублей трем сотрудникам Росреестра, не имевшим права на субсидии. Суд отправил его под домашний арест. Ранее ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — говорится в telegram-канале «Следком 64».  Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что бывшего министра строительства и ЖКХ Саратовской области Павла Мигачева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями — в 2021 году он организовал незаконную выплату субсидий трем сотрудникам Росреестра, которые потратили деньги на покупку жилья. Следователи также проверяют его возможную причастность к другим преступлениям, связанным с госпрограммами. Мигачев занимал пост министра с 2019 по 2022 год, а затем стал зампредом правительства региона, но был уволен в 2023 году после критики от Вячеслава Володина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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