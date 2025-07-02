Более 110 беспилотников атаковали ДНР

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Более 110 беспилотников атаковали ДНР
Более 110 беспилотников атаковали ДНР Фото:

Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» пресекла атаку ВСУ на города ДНР. Над Донбассом было перехвачено 113 украинских беспилотника. Об этом сообщает региональное УФСБ. Нападение было предотвращено над Горловкой, Донецком и Макеевкой.

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Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» пресекла атаку ВСУ на города ДНР. Над Донбассом было перехвачено 113 украинских беспилотника. Об этом сообщает региональное УФСБ. Нападение было предотвращено над Горловкой, Донецком и Макеевкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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