Более 110 беспилотников атаковали ДНР
Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» пресекла атаку ВСУ на города ДНР. Над Донбассом было перехвачено 113 украинских беспилотника. Об этом сообщает региональное УФСБ. Нападение было предотвращено над Горловкой, Донецком и Макеевкой.
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