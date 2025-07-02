Задержанным в Екатеринбурге гражданам Азербайджана предъявили обвинение

Следственный комитет России (СК РФ) предъявил обвинение азербайджанцам, арестованным в Екатеринбурге, и подозреваемых в связях с преступлениями прошлых лет. Среди фигурантов уголовного дела Мазахир Сафаров, Акиф Сафаров, Аяз Сафаров, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Бакир Сафаров. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений пятерым из них уже предъявлено обвинение по п.п. „ж“, „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму). По ходатайству следствия шестерым фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Все они являются гражданами Российской Федерации», — сообщила Петренко. Ее словам опубликованы в официальном telegram-канале СК РФ.
Следственные органы установили, что лица, входившие в организованную преступную группу, причастны к убийству Юниса Пашаева в 2001 году. Потерпевший скончался в результате множественных ножевых ранений. Кроме того, участники группы подозреваются в покушении на убийство по найму, произошедшем в 2010 году, а также в причастности к убийству гражданина Азербайджана в 2011 году. По версии следствия, преступления были совершены с целью перераспределения сфер влияния в коммерческой деятельности, а также из личных мотивов мести.
Петренко также добавила, что один из обвиняемых уже дал подробные показания по обстоятельствам преступлений. Он также изобличил своих соучастников.
Следственные мероприятия, связанные с совершением преступлений прошлых лет, прошли в столице Урала 27 июня. По делу проходят 10 подозреваемых. Суд арестовал до 19 июля шестерых — Аяза, Акифа, Мазахира и Бакира Сафаровых, Ахлимана Гянджиева и Шахина Лалаева. В ответ на это азербайджанские власти 30 июня предприняли аналогичные действия. В результате этих мер были задержаны и арестованы около десяти граждан России. В их числе оказались журналисты радиостанции «Sputnik Азербайджан», предприниматели, а также несколько обычных гражданских лиц. Согласно решению суда, все задержанные были помещены под стражу сроком на четыре месяца.
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