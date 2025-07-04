Правительство ввело новые налоговые льготы для некоторых россиян

Правительство Российской Федерации приостановило начисление пеней по налогам и страховым взносам для граждан, призванных по мобилизации, на весь период их военной службы. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Приостановка начисления пеней будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения — до 28 числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы», — следует из документа. Он имеется в распоряжении РИА Новости.
Из постановления также следует, что данная мера распространяется не только на мобилизованных граждан, но и на организации, в которых мобилизованный выступает руководителем и единственным учредителем. Правительство отмечает, что это решение принято в рамках комплекса дополнительных мер поддержки для мобилизованных граждан и предпринимателей.
До этого Минтруд также анонсировал нововведения, направленные на мобилизованных. Теперь участникам СВО, которые не смогли устроиться на работу в течении нескольких месяцев после возвращения с фронта, дадут больше времени на трудоустройство. Об этом сообщала газета «Ведомости».
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