Пассажирам пришлось выбегать по крыльям горящего самолета на Майорке

В аэропорту Пальма-де-Майорки (Испания) в ночь на 5 июля экстренно эвакуировали пассажиров рейса ирландской авиакомпании Ryanair из-за пожара на борту. Об этом сообщило издание Diario de Mallorca. Не менее десятка человек пострадало.
«Пассажиры самолета Ryanair были эвакуированы из аэропорта Пальмы после того, как на борту вспыхнул пожар, <...> Пассажиры покинули самолет через крылья, чтобы спастись», — сообщает Diario de Mallorca. В результате инцидента пострадали не менее 18 человек, шесть из которых были доставлены в больницу.
По данным источника, самолет Ryanair приземлился в аэропорту около 01:00 по местному времени (02:00 мск) после сообщения о возгорании на борту. Шесть пострадавших были госпитализированы. Информации о модели самолета и причинах пожара не приводится.
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