Пассажирам пришлось выбегать по крыльям горящего самолета на Майорке

Пассажирам пришлось выбегать по крыльям горящего самолета Ryanair на Майорке
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Пассажиры выпрыгивали из самолета на взлетно-посадочную полосу из-за пожара
Пассажиры выпрыгивали из самолета на взлетно-посадочную полосу из-за пожара Фото:

В аэропорту Пальма-де-Майорки (Испания) в ночь на 5 июля экстренно эвакуировали пассажиров рейса ирландской авиакомпании Ryanair из-за пожара на борту. Об этом сообщило издание Diario de Mallorca. Не менее десятка человек пострадало.

«Пассажиры самолета Ryanair были эвакуированы из аэропорта Пальмы после того, как на борту вспыхнул пожар, <...> Пассажиры покинули самолет через крылья, чтобы спастись», — сообщает Diario de Mallorca. В результате инцидента пострадали не менее 18 человек, шесть из которых были доставлены в больницу.

По данным источника, самолет Ryanair приземлился в аэропорту около 01:00 по местному времени (02:00 мск) после сообщения о возгорании на борту. Шесть пострадавших были госпитализированы. Информации о модели самолета и причинах пожара не приводится.

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В аэропорту Пальма-де-Майорки (Испания) в ночь на 5 июля экстренно эвакуировали пассажиров рейса ирландской авиакомпании Ryanair из-за пожара на борту. Об этом сообщило издание Diario de Mallorca. Не менее десятка человек пострадало. «Пассажиры самолета Ryanair были эвакуированы из аэропорта Пальмы после того, как на борту вспыхнул пожар, <...> Пассажиры покинули самолет через крылья, чтобы спастись», — сообщает Diario de Mallorca. В результате инцидента пострадали не менее 18 человек, шесть из которых были доставлены в больницу. По данным источника, самолет Ryanair приземлился в аэропорту около 01:00 по местному времени (02:00 мск) после сообщения о возгорании на борту. Шесть пострадавших были госпитализированы. Информации о модели самолета и причинах пожара не приводится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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