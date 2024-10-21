В Челябинской области уничтожили санкционный немецкий сыр

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Продукты. Санкции. Алое поле. Проспект. Никитинские ряды. Челябинск., продуктовый магазин, сыр
Сыр изъяли в одном из магазинов Златоуста Фото:

В Златоусте Челябинской области после изъятия у одного из продавцов санкционного немецкого сыра продукт был уничтожен. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что в двух торговых павильонах Златоуста осуществлялась реализация сыров иностранного производства. Поскольку ввоз и реализация указанной продукции запрещены, согласно Указу президента РФ товар изъят и уничтожен», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Немецкие сыры были найдены на прилавках отделов «Колбасыр». Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, обнаружены 500 граммов сыра Comembert Sjftripenet chees и 1,5 кг сыра Brie Sjftripenet chees без установленной маркировки на русском языке и без документов, подтверждающих происхождение и качество продукции.

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В Златоусте Челябинской области после изъятия у одного из продавцов санкционного немецкого сыра продукт был уничтожен. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Установлено, что в двух торговых павильонах Златоуста осуществлялась реализация сыров иностранного производства. Поскольку ввоз и реализация указанной продукции запрещены, согласно Указу президента РФ товар изъят и уничтожен», — уточнили в пресс-службе ведомства. Немецкие сыры были найдены на прилавках отделов «Колбасыр». Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, обнаружены 500 граммов сыра Comembert Sjftripenet chees и 1,5 кг сыра Brie Sjftripenet chees без установленной маркировки на русском языке и без документов, подтверждающих происхождение и качество продукции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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