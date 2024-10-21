В Челябинской области уничтожили санкционный немецкий сыр

21 октября 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Сыр изъяли в одном из магазинов Златоуста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте Челябинской области после изъятия у одного из продавцов санкционного немецкого сыра продукт был уничтожен. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Установлено, что в двух торговых павильонах Златоуста осуществлялась реализация сыров иностранного производства. Поскольку ввоз и реализация указанной продукции запрещены, согласно Указу президента РФ товар изъят и уничтожен», — уточнили в пресс-службе ведомства. Немецкие сыры были найдены на прилавках отделов «Колбасыр». Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, обнаружены 500 граммов сыра Comembert Sjftripenet chees и 1,5 кг сыра Brie Sjftripenet chees без установленной маркировки на русском языке и без документов, подтверждающих происхождение и качество продукции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте Челябинской области после изъятия у одного из продавцов санкционного немецкого сыра продукт был уничтожен. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Установлено, что в двух торговых павильонах Златоуста осуществлялась реализация сыров иностранного производства. Поскольку ввоз и реализация указанной продукции запрещены, согласно Указу президента РФ товар изъят и уничтожен», — уточнили в пресс-службе ведомства. Немецкие сыры были найдены на прилавках отделов «Колбасыр». Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, обнаружены 500 граммов сыра Comembert Sjftripenet chees и 1,5 кг сыра Brie Sjftripenet chees без установленной маркировки на русском языке и без документов, подтверждающих происхождение и качество продукции.