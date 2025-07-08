Рогов сообщил о начале боев за новое село в Запорожской области

Рогов: ВС РФ ведут бои на окраинах запорожского села Плавни
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Российские силы освободили значительный участок территории
Российские силы освободили значительный участок территории Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области начались бои на окраине села Плавни. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Начались бои на окраинах села Плавни, расположенного севернее Каменского», — рассказал Рогов РИА Новости. По его словам, российские войска продвинулись на север вдоль берега Днепра, и сейчас идут активные боевые действия на подступах к селу. Российские силы освободили значительный участок территории и вышли на запад и северо-запад от сел Лобковое и Степовое.

Село Плавни расположено на левом берегу Днепра между Каменским, где также продолжаются бои, и находящимся под контролем Вооруженных сил Украины поселком Степногорск. Бои в этом районе считаются стратегически важными, поскольку населенные пункты находятся вдоль трассы Москва–Симферополь. Контроль над этим направлением может открыть дорогу на город Запорожье.

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В Запорожской области начались бои на окраине села Плавни. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. «Начались бои на окраинах села Плавни, расположенного севернее Каменского», — рассказал Рогов РИА Новости. По его словам, российские войска продвинулись на север вдоль берега Днепра, и сейчас идут активные боевые действия на подступах к селу. Российские силы освободили значительный участок территории и вышли на запад и северо-запад от сел Лобковое и Степовое. Село Плавни расположено на левом берегу Днепра между Каменским, где также продолжаются бои, и находящимся под контролем Вооруженных сил Украины поселком Степногорск. Бои в этом районе считаются стратегически важными, поскольку населенные пункты находятся вдоль трассы Москва–Симферополь. Контроль над этим направлением может открыть дорогу на город Запорожье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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