Рогов сообщил о начале боев за новое село в Запорожской области

В Запорожской области начались бои на окраине села Плавни. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Начались бои на окраинах села Плавни, расположенного севернее Каменского», — рассказал Рогов РИА Новости. По его словам, российские войска продвинулись на север вдоль берега Днепра, и сейчас идут активные боевые действия на подступах к селу. Российские силы освободили значительный участок территории и вышли на запад и северо-запад от сел Лобковое и Степовое.
Село Плавни расположено на левом берегу Днепра между Каменским, где также продолжаются бои, и находящимся под контролем Вооруженных сил Украины поселком Степногорск. Бои в этом районе считаются стратегически важными, поскольку населенные пункты находятся вдоль трассы Москва–Симферополь. Контроль над этим направлением может открыть дорогу на город Запорожье.
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