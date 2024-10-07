«Пахал, как раб на галерах»: фотогалерея ярких моментов жизни Путина

Владимиру Путину исполнилось 72 года

07 октября 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Одним из увлечений Путина являлась рыбалка Фото: Алексей Никольский/ТАСС Президенту РФ Владимиру Путину исполняется 72 года. Одними из первых его поздравили лидер Никарагуа Даниэль Ортега и его жена, вице-президент Росарио Мурильо, а также глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Белоруссии Александр Лукашенко. В этот день в Генуе (Италия) вышли информационные бюллетени с поздравлением президента. А в Турине появился баннер, украшенный российскими флагами. Лучшие моменты из жизни Путина — в фотогалерее URA.RU. На государственном посту Владимир Путин встречает свой день рождения уже в двадцать первый раз. На пост президента Путин вступил в трудные времена, однако ему удалось стабилизировать ситуацию в стране, предотвратить разрушения и одержать победу над терроризмом, особенно на Северном Кавказе. На пресс-конференции в Кремле в феврале 2008 года журналистам запомнилась фраза Путина — «Пахал, как раб на галерах». Так он охарактеризовал второй срок своего президентства. Под его руководством Россия укрепила свое международное влияние, создала альтернативу западным структурам и противостояла расширению НАТО. Путин значительно усилил российскую армию, что признали западные эксперты, и добился возвращения Крыма. Его роль в борьбе с терроризмом признана мировым сообществом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президенту РФ Владимиру Путину исполняется 72 года. Одними из первых его поздравили лидер Никарагуа Даниэль Ортега и его жена, вице-президент Росарио Мурильо, а также глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Белоруссии Александр Лукашенко. В этот день в Генуе (Италия) вышли информационные бюллетени с поздравлением президента. А в Турине появился баннер, украшенный российскими флагами. Лучшие моменты из жизни Путина — в фотогалерее URA.RU. На государственном посту Владимир Путин встречает свой день рождения уже в двадцать первый раз. На пост президента Путин вступил в трудные времена, однако ему удалось стабилизировать ситуацию в стране, предотвратить разрушения и одержать победу над терроризмом, особенно на Северном Кавказе. На пресс-конференции в Кремле в феврале 2008 года журналистам запомнилась фраза Путина — «Пахал, как раб на галерах». Так он охарактеризовал второй срок своего президентства. Под его руководством Россия укрепила свое международное влияние, создала альтернативу западным структурам и противостояла расширению НАТО. Путин значительно усилил российскую армию, что признали западные эксперты, и добился возвращения Крыма. Его роль в борьбе с терроризмом признана мировым сообществом.