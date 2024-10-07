«Пахал, как раб на галерах»: фотогалерея ярких моментов жизни Путина

Президенту РФ Владимиру Путину исполняется 72 года. Одними из первых его поздравили лидер Никарагуа Даниэль Ортега и его жена, вице-президент Росарио Мурильо, а также глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Белоруссии Александр Лукашенко. В этот день в Генуе (Италия) вышли информационные бюллетени с поздравлением президента. А в Турине появился баннер, украшенный российскими флагами. Лучшие моменты из жизни Путина — в фотогалерее URA.RU.
На государственном посту Владимир Путин встречает свой день рождения уже в двадцать первый раз. На пост президента Путин вступил в трудные времена, однако ему удалось стабилизировать ситуацию в стране, предотвратить разрушения и одержать победу над терроризмом, особенно на Северном Кавказе.
На пресс-конференции в Кремле в феврале 2008 года журналистам запомнилась фраза Путина — «Пахал, как раб на галерах». Так он охарактеризовал второй срок своего президентства.
Под его руководством Россия укрепила свое международное влияние, создала альтернативу западным структурам и противостояла расширению НАТО. Путин значительно усилил российскую армию, что признали западные эксперты, и добился возвращения Крыма. Его роль в борьбе с терроризмом признана мировым сообществом.
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