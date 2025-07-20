Baza: сотрудников «Газпромнефти» будут штрафовать за попытку пронести телефон

Сотрудников подрядных организаций, работающих на предприятиях «Газпромнефти», будут штрафовать на 100 тысяч рублей за попытку пронести на территорию нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) устройства с функцией GPS, включая смартфоны и автомобили с навигацией. Соответствующий приказ подписал генеральный директор Омского НПЗ. По информации источников, аналогичные распоряжения были утверждены и на других заводах компании.
«„Газпромнефть“ ввела штраф 100 000 рублей за попытку пронести телефон на свои НПЗ. Также теперь запрещены любые устройства с GPS: смартфоны, навигаторы и даже автомобили с геолокацией», — сообщил telegram-канал Baza. В приказе отмечается, что правила безопасности ужесточили с 14 июля 2025 года на объектах «Газпромнефти».
Для сотрудников компании установлен штраф в размере пять тысяч рублей за попытку пронести запрещенные устройства, а для представителей подрядных организаций сумма штрафа составит 100 тысяч рублей. Исключение сделано только для кнопочных телефонов без встроенного GPS-модуля.
По данным издания, новые ограничения коснулись не только смартфонов, но и любых устройств, способных передавать геолокационные данные. Источники telegram-канала сообщают, что сотрудники восприняли нововведения негативно, так как считают, что они мешают свободному общению и затрудняют рабочие процессы.
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