«Молодежь готова нести смыслы»: ЕР провела арт-выставку с показом мод и трактор-шоу

В Чебоксарах прошла Всероссийская арт-выставка «Культурный код. ПолитЗавод», объединившая молодых художников, дизайнеров, общественных деятелей и представителей рабочей молодежи из разных регионов страны. В ходе нее были проведены показ мод и трактор-шоу, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».
«Всероссийская арт-выставка „Культурный код. ПолитЗавод“ — голос нашей молодежи. В современном многополярном мире буквально все вокруг нас является политическим заявлением, даже одежда, которую мы выбираем. Все это — инструменты мягкой силы, и сегодняшнее мероприятие доказало, что наша молодежь готова нести свои смыслы», — заявил председатель организации «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) Антон Демидов.
Событие прошло на территории Чебоксарского завода «Промтрактор». На выставочном пространстве были представлены более 150 работ из восьми регионов России. Арт-выставка включала показ коллекций молодых дизайнеров на темы патриотизма, демографии, экономики и инфраструктуры современной России. Особое внимание посетителей привлекли работы локальных брендов Чувашии, представивших этнические мотивы в современном стиле. Завершилось событие трактор-шоу, подчеркнувшим промышленный потенциал региона и его связь с культурными инициативами молодежи.
В рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между МГЕР и «Союзом Машиностроителей России». Итогом объединения станет проведение Всероссийского форума для молодых специалистов машиностроительной отрасли этой осенью.
Проект «ПолитЗавод» стартовал в марте 2025 года. Он включает четыре направления развития: технолог предвыборного штаба, политический спикер, менеджер общественных проектов и SMM-дизайн. Интерес к проекту проявили более 15 тысяч молодых россиян. Следующий этап — представление выставки в августе на Всероссийском форуме «Гвардейск», где соберется тысяча финалистов из 89 регионов страны.
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