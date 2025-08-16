Мерц: лидеры Европы подтвердили солидарность с Киевом

Мерц поддержал миротворческие инициативы Трампа
Европейские лидеры выразили поддержку миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа и подтвердили солидарность с Киевом. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность по достижению мира, который обеспечит интересы безопасности Украины и Европы», — написал Фридрих Мерц на своей странице в социальной сети X. Он также подчеркнул, что ЕС приветствует усилия Дональда Трампа по урегулированию конфликта и достижению мира.

Канцлер также отметил, что лидеры европейских государств готовы поддерживать дипломатические шаги, направленные на прекращение боевых действий и обеспечение стабильности в регионе. По словам Мерца, Европа рассматривает безопасность Украины как ключевой элемент безопасности и будет продолжать оказывать Киеву всяческую поддержку.

