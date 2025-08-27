Успение Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать 28 августа

28 августа православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы — день, когда вспоминают завершение земного пути Девы Марии и ее вознесение на небеса. Праздник считается одним из важнейших в православии и христианстве. Перед Успением две недели держат строгий пост, чтобы подготовиться духовно. История, суть, традиции, приметы, что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы в 2025 году — в материале URA.RU.
Даты празднования Успения в 2025 году
В 2025 году главный день праздника — 28 августа.
- Предпразднство начинается за день до праздника, с 27 августа.
- Попразднство продолжается 8 дней, до 5 сентября включительно.
Суть праздника Успения Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы — это день, когда православные вспоминают кончину Девы Марии и ее вознесение к Богу. Слово «успение» в церкви значит «уснуть», то есть мирно перейти из земной жизни в вечную.
Праздник напоминает о вере в жизнь после смерти, о духовной чистоте и молитве. В этот день апостолы собрались, чтобы проводить Матерь Божию в последний путь. Успение также знаменует конец Успенского поста — двухнедельного периода подготовки к празднику.
История Успения Пресвятой Богородицы
Как гласит церковное придание, после Вознесения Иисуса Христа на небо Дева Мария жила среди первых христиан. Она радовалась, видя, как растет Церковь и как люди повсюду почитают Сына Божьего и Его Матерь.
Когда пришло время, Богородица почувствовала, что ей предстоит покинуть этот мир и увидеть Своего Сына на небесах. Она часто молилась на горе Елеонской, где когда-то возносился Христос. Там к Ней пришел архангел Гавриил и сообщил, что через три дня Она отправится к Богу. В знак торжества над смертью он подарил Ей сияющую райскую ветвь, которую следовало нести перед одром Богородицы.
Матерь Божия подготовила всех к Своей кончине: сообщила о ней ученику Иоанну, родственникам и домочадцам, украсила горницу и одр, наполнила дом благоуханием и светильниками. Она молилась, чтобы в момент смерти видеть только Сына Своего, который примет ее душу.
В день Успения, 28 августа (по новому стилю), в третьем часу дня, в горнице загорелись светильники, и внезапно появилась Божественная слава. Христос со всеми небесными силами пришел принять Пречистую Матерь. Она поклонилась Ему и с радостью передала душу в Его руки, без боли, словно уснув. Ангелы воспевали ее душу, приветствуя: «Радуйся, Благодатная!».
После смерти Богородицы началось торжественное шествие ее тела в Гефсиманский сад. С ней шли святые Апостолы, верующие и ангелы. Даже неверующие, пытавшиеся помешать процессии, не смогли: облако скрывало одр и слепило преследователей. Многие из них раскаялись и получили исцеление.
В Гефсимании тело положили в гроб, но через три дня, когда пришел святой Фома, оно уже не было там — остались только пелены. Богородица была воскрешена Своим Сыном и вознесена на небо с телом. Апостолы взяли пелены как доказательство ее восстания. С этого момента Церковь верит, что Пресвятая Дева всегда рядом с верующими и помогает всем нуждающимся.
Святой Амвросий писал о Богородице, что Она была Девой не только телесно, но и духовно: смиренной, мудрой, доброй, трудолюбивой, внимательной к людям, никогда никого не обижала и приносила всем благодать.
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы
У большинства больших православных праздников есть попразднство — дни после самого торжества, когда в церкви продолжают петь праздничные песнопения и вспоминать событие праздника. Обычно такие дни длятся неделю и заканчиваются «отданием» — заключительным днем праздника.
Но Успение Пресвятой Богородицы особенное: его попразднство длится дольше — 9 дней, а отдание праздника приходится на 5 сентября. Это не случайно: по традиции на девятый день после смерти человека совершается особое поминовение. Успение же — день блаженной кончины Богородицы, поэтому этот день выделен особенно торжественно.
В греческой церкви отдание называют «Девятины Пресвятой Богородицы». В этот день проходят праздничные службы, часто с участием епископа или архиерея. Накануне вечером в храмах читают специальные песнопения — «энкомии» — и проводят крестный ход с иконой Богородицы, лежащей в гробе.
Что нельзя делать на Успение
На Успение важно сохранять спокойствие и сосредоточенность на духовном. В этот день не стоит заниматься тяжелым физическим трудом или уборкой — считается, что такие дела отвлекают от молитвы и молитвенного настроя. Семейные ссоры и конфликты тоже нежелательны, поэтому спорить, ругаться или использовать грубые слова в кругу близких не принято.
Есть и народные приметы, связанные с обычными делами. Например, не стоит надевать новую или неудобную обувь — натирание ног в праздник могло считаться дурным знаком, приносящим неприятности. Также верят, что ходить босиком по росе нельзя: капли символизируют слезы Богородицы, и по ним не рекомендуется ступать, чтобы не привлечь болезни и неудачи.
Незамужним девушкам лучше не стричь волосы. Примета гласит, что это может задержать замужество. Острые предметы, вроде лопат или гвоздей, тоже лучше не втыкать в землю: считается, что это может навлечь беду. Разжигание костров в день Успения также не приветствуется, поскольку огонь и земля в этот день особенные, а любые неосторожные действия с ними могут восприниматься как неуважение.
Традиции праздника Успение
В целом, Успение — это время молитвы, заботы о близких и памяти о тех, кто ушел. Люди идут в церковь, молятся и ставят свечи за родных. В доме нередко расставляют свежие цветы и травы, веря, что они приносят благословение и защиту.
В этот день стараются готовить простую еду, без лишних излишеств, чтобы день оставался духовным. Традиционно помогают нуждающимся: приносят продукты бедным, навещают больных, вспоминают умерших и молятся за их души. Считалось, что утренняя роса в этот день имеет особую силу — ее собирали для здоровья и защиты.
Храмы Успения в России
В России главные храмы, посвященные Успению Пресвятой Богородицы, называют Успенскими. Среди них особенно известны соборы во Владимире, Ростове, Ярославле, Смоленске, Рязани, Муроме и Астрахани. И, конечно, главный из всех — Успенский собор Московского Кремля.
Часто задаваемые вопросы об Успении
- Почему праздник Успения всегда 28 августа? Дата закреплена традицией: по юлианскому календарю день совпадает с 15 августа. В России с приходом нового стиля сохранилась дата 28 августа.
- Почему праздник называют «праздником Пресвятой Богородицы»? Потому что отмечают не только уход Девы Марии из земной жизни, но и ее духовное вознесение к Богу, а также ее покровительство всем верующим.
- Чем отличается Успение от Рождества Богородицы или Благовещения? Успение — о завершении земной жизни Богородицы и ее вознесении. Рождество и Благовещение — о начале жизни и предназначении Девы Марии.
- Почему на Успение освящают плоды и ягоды? Это благодарность Богу за урожай и просьба о здоровье. Освященные плоды считались благословением на весь следующий год.
- Можно ли отмечать Успение весело или устраивать праздники? Главная цель дня — молитва и спокойствие. Песни и веселье допустимы в семейном кругу, но шумные празднества не приветствуются.
- Можно ли пользоваться ножами и острыми предметами? На Успение стараются не пользоваться острыми предметами без нужды: ножами, топорами, втыкать что-либо в землю. Считается, что в этот день огонь и острые предметы могут принести беду или разлад в доме. Лучше проявить осторожность и перенести подобные дела на другой день.
- Можно ли венчаться и делать свадьбы? Считается, что на Успение венчания не проводят. Этот день посвящен духовной памяти Богородицы, поэтому свадьбы и празднования лучше планировать в другое время. Венчание в праздник может отвлечь от молитвы и уважения к святыне.
- Можно ли есть мясо на Успение? Успение отмечают сразу после двухнедельного Успенского поста, поэтому этот день еще называют «Мясоед». Если праздник приходится на обычный день недели (не среду и не пятницу), можно спокойно есть мясо, молочные продукты и все обычные блюда. Если же Успение совпадает с постным днем, лучше подождать с мясом до следующего дня, чтобы соблюсти постные традиции и сохранить уважение к духовному смыслу праздника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.