Захарова разнесла доклад Госдепа США

Доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека в России, опубликованный 12 августа, представляет собой набор голословных обвинений и не имеет отношения к реальному положению дел. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Обратили внимание на данный доклад, в котором приводятся, мягко выражаясь, голословные обвинения в адрес нашей страны», — сказала дипломат в ходе брифинга. Ее слова приводит ТАСС.
Особое удивление, по ее словам, вызывают абсурдные утверждения из доклада о якобы совершении российскими военными и государственными должностными лицами «военных преступлений и преступлений против человечности», «пыток и внесудебных казней граждан Украины», «насильственной депортации украинского населения на территорию России», а также «привлечении несовершеннолетних к участию в боевых действиях». Захарова выразила надежду, что при содействии администрации нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа в будущем подобные заявления Вашингтона сойдут на нет.
«Рассчитываем, что оздоровление при [президенте США Дональде] Трампе внешнеполитического курса США рано или поздно выразится в отказе за ненадобностью от усердно примерявшейся Вашингтоном на себе в предыдущие десятилетия тоги глобального блюстителя прав человека», — сообщила представитель МИД РФ.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что в докладе Госдепартамента США, посвященном ситуации с правами человека за 2024 год, ожидается более мягкая оценка ситуации в России, Израиле и Сальвадоре. Соответствующие главы, касающиеся этих государств, заметно сокращены по сравнению с прошлогодним отчетом, подготовленным при администрации бывшего американского президента Джо Байдена, пишет RT.
