В Тамбовской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб

В Тамбовской области потерпел крушение легкомоторный самолет при выполнении обработки сельскохозяйственных угодий. В результате погиб пилот. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
«В Тамбовской области возбуждено уголовное дело <...> По версии следствия <...> легкомоторный самолет, производивший обработку сельскохозяйственных угодий, под управлением пилота 1964 года рождения, совершил жесткую посадку в Бондарском муниципальном округе Тамбовской области. В результате инцидента пилот скончался на месте», — передает Западный МСУТ СК России в своем telegram-канале. О происшествии также проинформировали представители МЧС. Отмечается, что кроме пилота других жертв нет.
В середине августа также сообщалось о схожем случае, но уже в Казахстане. Тогда также рухнул легкомоторный самолет Aerostar R40F UP-LA229. Однако тогда, помимо пилота также погиб и пассажир.
