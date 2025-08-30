Аэропорт Уфы временно приостановил работу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения вводились для безопасности гражданских полетов
Ограничения вводились для безопасности гражданских полетов Фото:

В воздушной гавани Уфы временно приостановлены полеты гражданских самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт УФА. ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — написал Кореняко в своем telegram-канале.

Отмечается, что ограничения были введены для безопасности полетов. Пассажиров просят не поддаваться панике и ждать дальнейшей информации от властей.

Обновлено 14:41:

Поступило сообщение о снятии всех ограничений в воздушной гавани Уфы. Информацию об этом подтвердили в Росавиации.

Ранее ночью и утром 30 августа аналогичные ограничения вводились в аэропортах Сочи, Нижнекамска и авиагавани Казани. Позже все они были отменены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В воздушной гавани Уфы временно приостановлены полеты гражданских самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт УФА. ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — написал Кореняко в своем telegram-канале. Отмечается, что ограничения были введены для безопасности полетов. Пассажиров просят не поддаваться панике и ждать дальнейшей информации от властей. Обновлено 14:41: Поступило сообщение о снятии всех ограничений в воздушной гавани Уфы. Информацию об этом подтвердили в Росавиации. Ранее ночью и утром 30 августа аналогичные ограничения вводились в аэропортах Сочи, Нижнекамска и авиагавани Казани. Позже все они были отменены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...