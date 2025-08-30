Аэропорт Уфы временно приостановил работу

В воздушной гавани Уфы временно приостановлены полеты гражданских самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт УФА. ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — написал Кореняко в своем telegram-канале.
Отмечается, что ограничения были введены для безопасности полетов. Пассажиров просят не поддаваться панике и ждать дальнейшей информации от властей.
Обновлено 14:41:
Поступило сообщение о снятии всех ограничений в воздушной гавани Уфы. Информацию об этом подтвердили в Росавиации.
Ранее ночью и утром 30 августа аналогичные ограничения вводились в аэропортах Сочи, Нижнекамска и авиагавани Казани. Позже все они были отменены.
