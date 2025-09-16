Россиянам хотят увеличить официальный отпуск

Оплачиваемый отпуск должен быть увеличен до 35 дней. Это обусловлено увеличением стрессоемкостью работы. С таким предложением выступил депутат Госдумы Николай Новичков.
«Нужно увеличивать оплачиваемый отпуск до 35 дней. Это совершенно необходимо по одной простой причине: стрессоемкость работы за последние десятилетия сильно увеличилась», — заявил Новичков. Его слова приводит «Абзац». По словам депутата, 28-дневный отпуск раньше рассчитывался в другое историческое время, когда и работа была иной.
Ранее в России уже обсуждались меры по поддержке работников во время отпуска. Депутат Дмитрий Гусев предлагал выплачивать дополнительную премию сотрудникам с пятилетним стажем при уходе в отпуск. Тогда инициатива объяснялась необходимостью адаптировать трудовое законодательство к современным условиям и повысить мотивацию сотрудников.
