Россиянам хотят увеличить официальный отпуск

Депутат Новичков: оплачиваемый отпуск должен быть увеличен до 35 дней
Отпуск в 28 дней разрабатывался в другое историческое время, заявил Новичков
Отпуск в 28 дней разрабатывался в другое историческое время, заявил Новичков

Оплачиваемый отпуск должен быть увеличен до 35 дней. Это обусловлено увеличением стрессоемкостью работы. С таким предложением выступил депутат Госдумы Николай Новичков.

«Нужно увеличивать оплачиваемый отпуск до 35 дней. Это совершенно необходимо по одной простой причине: стрессоемкость работы за последние десятилетия сильно увеличилась», — заявил Новичков. Его слова приводит «Абзац». По словам депутата, 28-дневный отпуск раньше рассчитывался в другое историческое время, когда и работа была иной.

Ранее в России уже обсуждались меры по поддержке работников во время отпуска. Депутат Дмитрий Гусев предлагал выплачивать дополнительную премию сотрудникам с пятилетним стажем при уходе в отпуск. Тогда инициатива объяснялась необходимостью адаптировать трудовое законодательство к современным условиям и повысить мотивацию сотрудников.

