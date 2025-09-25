Семьям погибших и пострадавшим при атаке ВСУ на Новороссийск пообещали деньги

Семьи погибших в результате атаки ВСУ на Новороссийск получат выплаты в размере 1,5 млн рублей, пострадавшим назначат компенсации от 300 до 600 тысяч рублей. Об этом сообщили городские власти. Накануне город подвергся удару со стороны украинских сил.
«Семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат 1,5 млн рублей, пострадавшие — от 300 до 600 тысяч рублей, сообщили местные власти. По последним данным, 12 человек пострадали, двое погибли на месте», — уточнили в администрации города. Выплаты назначаются в соответствии с региональными и федеральными программами поддержки пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и военных действий.
В течение дня 24 сентября город Новороссийск, расположенный в Краснодарском крае, подвергся одновременным атакам беспилотных летательных аппаратов и морских дронов. В результате происшествия погибли два человека, еще одиннадцать получили ранения. Несколько пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в медицинские учреждения. В числе поврежденных объектов оказались жилые многоквартирные дома, офис компании «Каспийский трубопроводный консорциум», а также десятки автомобилей. В настоящее время на месте событий продолжают работу экстренные службы, которые занимаются уточнением масштабов ущерба и ликвидацией последствий нападения. Подробнее об атаке Украины на Новороссийск — в материале URA.RU.
