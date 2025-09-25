При победе партии действующего президента Молдавии Майи Санду, стране грозит потеря суверенитета и эскалация внутреннего конфликта из-за курса действующих властей. С таким прогнозом выступил заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по информационной политике Олег Матвейчев на круглом столе Экспертного института социальных исследований.
«Молдавия стоит на пороге потери суверенитета. Санду не скрывает, что собирается поддержать Украину и выступить против Приднестровья. Это неизбежно вызовет ответ России. Таким образом, война может прийти на территорию Молдавии. <...> Будущее страшное», — заявил Матвейчев в ходе круглого стола на тему: «Выборы в парламент Молдавии. Грозит ли республике утрата суверенитета?». По мнению участника заседания, повторение украинского сценария в Молдавии может обернуться внутренним конфликтом и сменой религиозных институтов по аналогии с Украиной.
Он также отметил, что все партии, кроме «Действие и солидарность» (PAS), выступают против политики президента Майи Санду и опасаются «украинизации» страны. Матвейчев отметил, что действия официального Кишинева могут привести к серьезным последствиям для республики.
В рамках обсуждения Матвейчев также выразил опасения, что интеграция с европейскими структурами может обернуться утратой национальной собственности и вмешательством внешних сил во внутренние дела страны. Участники круглого стола подчеркнули, что повестка парламентских выборов в Молдавии напрямую связана с вопросами сохранения национального суверенитета и будущего геополитического курса республики.
Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября на фоне острого противостояния между пророссийскими и проевропейскими силами, усилившегося за последние годы. Оппозиция предупреждает о риске повторения украинского сценария и утраты суверенитета страны при политике действующего президента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.