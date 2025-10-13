ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве против офицера Минобороны

В Москве предотвращена попытка совершения теракта против одного из высокопоставленных офицеров Министерства обороны Российской Федерации. По информации Федеральной службы безопасности, к подготовке нападения были причастны украинские спецслужбы в сотрудничестве с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны трое граждан Российской Федерации, подозреваемых в содействии сокрытию следов готовившегося преступления, а также уроженец одной из стран Центральной Азии, который, как установлено, являлся непосредственным исполнителем террористического акта.

* «Исламское государство» — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

