МВД рассказало о новом виде мошенничества с выплатами

Мошенники активно распространяют сообщения, в которых утверждается, что держателям карт «Мир», родившимся в период с 1952 по 2003 год, полагаются выплаты. О новой схеме мошенничества предупреждает МВД.
«Очередная опасная рассылка, эксплуатирующая тему выплат», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Если вы получили такое сообщение, МВД призывает не просто его игнорировать, но и направлять жалобы с пометкой «фишинг».
Типичное мошенническое сообщение содержит информацию о том, что каждый, кто родился в указанный период (1952-2003 годы), может получить выплату в размере свыше 40 тысяч рублей. При этом мошенники устанавливают жесткие временные рамки, например, «до 10 октября». В сообщении также указывается, что пособие можно оформить онлайн на портале «Госуслуги» или через заявление в МФЦ. Для большей убедительности аферисты заявляют, что полная инструкция по получению и необходимый пакет документов якобы указаны по «официальной ссылке».
