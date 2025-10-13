Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область

Над регионами РФ силы ПВО сбили семь украинских БПЛА над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В период с 14:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщал о том, что в результате атаки БПЛА на регион, в частности, на город Шебекино, пострадало два бойца отряда «Орлан». По его словам, они оба получили минно-взрывные и осколочные ранения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.