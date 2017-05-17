11 непростых вопросов вице-президенту ЕВРАЗа

20:45 17 мая 2017 0

Максим Андриасов: "Мне нравится в Тагиле, потому что у меня характер такой же, как у уральцев" Фото: Анна Майорова © URA.RU

Около полутора лет назад подобные структурные преобразования называли рискованными. А теперь два предприятия — Нижнетагильский меткомбинат (НТМК) и Качканарский ГОК (КГОК) объединены и работают в общем дивизионе. В чем же задача вице-президента ЕВРАЗа —добиться того, чтобы эти люди почувствовали себя более сплоченными? Или в том, чтобы дивизион снизил себестоимость продукции, пережил сложные времена на фоне падающих цен на металл? Хотя одно другого не исключает, но ходит много слухов, коллективы двух огромных градообразующих предприятий если и не волнуются, то точно рады любой информации из первых рук. О том, почему рабочим захочется заботиться о прибыли предприятия, будут ли сокращения персонала, что такое НЛЕ рассказывает Максим Андриасов, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал».

— Максим Григорьевич, в конце 2015 года было объявлено о создании дивизионов ЕВРАЗа по территориальному принципу. Сейчас уже можно подвести какие-то первые итоги этой структурной реформы?

— Я пришел в ЕВРАЗ из другой отрасли, где существование дивизионов по территориальному принципу было делом обычным. В ЕВРАЗе до 2015 года тоже существовали дивизионы, но они были отраслевыми — «Сталь», «Руда», «Уголь». С учетом географической удаленности активов управлять предприятиями в разных регионах было сложно.

На Урале два предприятия оказались разделены по дивизионам, поэтому было достаточно проблематично найти синергетический эффект в том, например, что НТМК и Качканарский ГОК работают в единой производственной цепочке, на единый результат. 1+1 не получалось два, в лучшем случае — полтора.

— Образно говоря, у них KPI были разные…

Никто не собирается сокращать рабочих. Управленческий аппарат — другое дело — в прошлом году его численность уменьшилась на четверть Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Да. Одним надо было продать руду подороже, другим купить ее подешевле. Было принято решение создать новые дивизионы так, чтобы вице-президент ЕВРАЗа на месте отвечал не только за производство, но и за развитие персонала, за сотрудничество с городами, где работаем. И я хочу сказать, что за это время межкомбинатовские связи между КГОКом и НТМК окрепли и улучшились. Я уверен, что синергия позволит нам добиться того, чтобы один плюс один стало даже не два, а два с половиной.

Это будет эффект от совместной экономики. Небольшой пример: мы на 25% сократили управленческий офис дивизиона, исключив все дублирующие функции. Сразу возникли сквозные идеи, как добиться поставленных задач не на отдельных площадках, а в целом в дивизионе, по всей производственной цепочке. Мы же понимаем, что с нынешними ценами на металл мы будем долго пребывать в ситуации, когда необходимо максимально эффективно использовать все ресурсы. Ведь цены на металл, на руду обвалились, при этом уголь подорожал. И мы видим, что по цифрам 2016 год еще хуже, чем 2015-й.

— Но подождите, ведь 2015 год был одним из самых сложных для свердловских предприятий ЕВРАЗа, они впервые за 14 лет не получили прибыли, предприятия были вынуждены проводить внутреннюю оптимизацию по ряду направлений. И если такая ситуация по 2016 году, не может не возникнуть, вопрос — а не будет ли в 2017 оптимизация числа сотрудников, сокращения затрат на оплату труда?

— Почему-то сегодня слово «оптимизация» носит резко негативный оттенок. Но оптимизация у нас шла всегда и всегда будет идти, это связано, в том числе, с усовершенствованием технологических и производственных процессов, где всегда есть поле для улучшения. Мы начали это в 2016 году, будем продолжать и в 2017.

Однако нет и не предвидится волюнтаристских планов высвобождения рабочих, людей, занятых на производстве.

В то же время у нас прирастают производственные мощности, мы планируем ввод седьмой печи, запуск шаропрокатного стана на НТМК. Возможно, кому-то из тех, кто сейчас работает в других подразделениях, предложим перейти на новые производства.

— Вы собираетесь развивать бизнес-систему ЕВРАЗа для снижения затрат. В этот проект вы хотите вовлечь абсолютно каждого сотрудника, чтобы вместе искать возможности для повышения эффективности предприятия. Но мы же понимаем, что большинству совсем не хочется вовлекаться и думать о том, как помочь руководству сэкономить, что цель простых рабочих — как можно быстрее закончить свою работу и уйти домой. Почему вы считаете, что новая система заработает, люди будут вовлечены в ее реализацию?

— Будет ошибкой считать, что большинство рабочих думает только о том, чтобы уйти домой поскорее. Как раз большинству сотрудников свое предприятие небезразлично, и никто лучше простого металлурга, который каждый день делает свою работу, не знает, где есть точки улучшения. Возможно, такой сотрудник и предлагал ранее, как сделать его работу эффективнее, экономичнее, но его никто не услышал. Поэтому наша задача сейчас — найти таких неравнодушных людей, выслушать их предложения, дать мотивы для реализации разумных идей.

Поймите, мы за то, чтобы каждый в дивизионе понимал, что бизнес-система ЕВРАЗа нужна не московскому руководству компании, это дело каждого.

Мы все на одном «корабле» плывем. Да, может быть на разных «палубах», в разных должностях — есть матросы и старшины, штурманы и старпомы. Но это один «корабль», он наш, общий, и все мы вместе думаем о том, как ему идти быстрее, безопаснее, комфортнее. Именно осознание того, что мы вместе, и есть вовлеченность.

— Расскажите немного о том, что планируете делать на Качканарском ГОКе?

— Это, разумеется, все шаги, которые ведут к поддержанию уровня добычи руды для НТМК. Для этого необходима разработка Собственно-Качканарского месторождения (СКМ), которое содержит около 7 млрд тонн руды с содержанием ванадия, чего хватит более чем на 150 лет стабильной работы предприятия. Это уникальное месторождение. Без СКМ нет руды — это мы везде и всегда громко заявляем. Пока что мы не можем назвать точные сроки реализации этого инвестиционного проекта. Но начнем, как только получим все необходимые экономические расчеты и экспертизы.

Другой важный проект Качканарского ГОКа — реконструкция цеха хвостового хозяйства, но это проект больше экологического плана.

— Вы знаете, что ходили слухи о том, что на КГОКе производство будет сокращаться, и людей поэтому будут автобусами возить на НТМК, якобы за этим объединение дивизионов и нужно было…

— В первый раз слышу об этом. Это просто нелепо. Все равно, чтобы медиков, например, возить в физические лаборатории, потому что в последних что-то новое открыли. Нет, у каждого своя работа, своя специфика. Но я понимаю причину появления таких слухов. Мы в Качканаре — единственное предприятие. Другой работы в городе просто нет.

Большая часть трудоспособного населения работает у нас, и, конечно, качканарцы очень болезненно относятся к тому, что происходит на предприятии.

У нас есть ряд предложений о том, как закрепить в городе молодежь, чтобы она не уезжала. Мы считаем, что придание городу статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) — это прекрасный способ создать новые рабочие места в городе, чтобы люди бы не завязаны только на КГОК.

— В какой сейчас стадии конфликт с профсоюзом ГОКа?

Андриасов эмоционально объясняет, на какой стадии сейчас конфликт с руководством профсоюза Качканарского ГОКа Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Объединение двух площадок в единую цепочку показало, какие разные подходы у двух объединений работников. Профсоюз на НТМК — он больше за социальные проекты. Я могу сказать, что профсоюз этого предприятия далеко не всегда согласен с мнением и предложениями работодателя, но так и должно быть. Задача современного руководителя — уметь договариваться.

В Качканаре этого нет, там методы руководства профсоюзом устарели лет на десять, и деятельность профсоюзов, в основном, опирается на популизм. Кто-то где-то услышал, что будет объединение коллективов, что качканарцев сольют с нижнетагильским профсоюзом, и это — кошмар и война, всем стоять насмерть! Но что происходит на самом деле? Передача опыта, совместные спортивные мероприятия, хоккейные матчи. В коллективах позитив от общения с коллегами. Укрепляется понимание того, что мы — один дивизион, одна производственная цепочка.

Понятно, почему в свое время на ГОКе появился такой тип профсоюзного лидера. Там была пустота в общении высшего руководства огромного холдинга ЕВРАЗ с рабочими предприятия.

Сегодня нам удается работать с коллективом. Не так давно, например, мы встречались с бригадирами в Качканаре. Очень интересные ребята, есть о чем с ними поговорить. В процессе общения выстроился понятный сторонам диалог, договорились регулярно проводить такие встречи. Конечно, подобная форма общения руководителей с рабочими добавляет ревности со стороны людей, которые привыкли к броским заявлениям, воззваниям к непримиримой борьбе и жизни в режиме противостояния.

— Давайте вернемся к планам на 2017 год, которые будут реализованы на НТМК.

— Наш самый яркий проект — это введение в эксплуатацию новой печи. Строительство доменной печи №7 является альтернативой остановке доменной печи №6 на капремонт и позволит сохранить объём производства чугуна на предприятии на уровне 5 млн тонн в год.

Вторая наша задача — введение шаропрокатного стана; начнем выпускать шары диаметром 60-120 мм особой, пятой группы твердости, которые сегодня выпускают только за рубежом. Они имеют высокую поверхностную и объемную твердость, равномерно сохраняют форму в период эксплуатации. Главным потребителем продукции будут горно-обогатительные комбинаты. Инвестиции ЕВРАЗа в проект составят около 1 млрд рублей.

Третий важный проект — расширение участка механической обработки колес колесобандажного цеха. И главная наша задача, всего дивизиона «Урал» — снизить себестоимость выпускаемой продукции.

— Мы слышали, что у вас есть проект, зашифрованный в аббревиатуру НЛЕ? В чем его суть?

— Это проект «Новые лидеры ЕВРАЗа», который компания реализует совместно с высшей школой бизнеса Сколково. Существует проект уже шестой год. Первыми выпускниками специально подготовленного для ЕВРАЗа курса были руководители холдинга. Постепенно «студентами» Сколково становились истинно новые лидеры компании — молодые менеджеры, производственники. Месяц назад стартовал очередной курс обучения. Из 77 участников проекта со всех предприятий компании, 18 наших — с Урала. Ребята готовят различные проекты под руководством вице-президентов компании. Во время обучения они, конечно же, обогатят свой запас знаний, получая их не только от профессуры Сколково, но и от руководителей ЕВРАЗа. Важно и то, что они смогут узнать друг друга и поделиться опытом. Эти специалисты — наша перспектива, наш стратегический кадровый «золотой фонд» будущих руководителей предприятий и компании.

— Вы не местный, как вам живется в Тагиле?

«Я и не ожидал, что мне так понравится жить на Урале!» Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Знаете, даже не ожидал, что так сильно понравится жить на Урале. Я родился и вырос в Москве. Однако сейчас бываю там только раз в месяц и, когда возвращаюсь в Тагил, то на душе становится хорошо. Город красивый, люди отличные… И Качканар замечательный город. Я и раньше часто бывал на Урале, общался с партнёрами по бизнесу, в которых чувствовалась особая купеческая хватка, конечно же, обращал внимание на суровую красоту природы. Но все эти встречи с Уралом были эпизодическими. Чтобы понять и принять этот край, надо в нем жить. Мне здесь комфортно и жить, и работать. Возможно потому, что у меня характер уральский — прямой и открытый.

— Резюмируя наш разговор, скажите, как бы вы для себя ответили на непростой вопрос, что вам и вашим коллегам важно понимать про ЕВРАЗ?

— А что для человека важно? Быть уверенным в том, что у него есть работа за достойную зарплату, что будут здоровы и обеспечены его дети. ЕВРАЗ — это не кто-то в московском руководстве. Это когда каждый из нас на своем месте честно делает свое дело.