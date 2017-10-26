Как Собчак обошла Матвиенко в президентской кампании

20:15 26 октября 2017 0

Глава Совфеда Валентина Матвиенко хотела бы пойти на выборы, как Ксения Собчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Валентина Матвиенко хочет получить свою роль в предстоящей президентской кампании. Как говорят собеседники агентства в окружении спикера Совета Федерации, в феврале этого года у нее было несколько встреч с высокопоставленными кремлевскими чиновниками, которые закончились разговором с президентом в начале марта. Источник «URA.RU», близкий к Кремлю, рассказывает, что на этой встрече Валентине Матвиенко якобы дали понять, что ей будет отведена «особая роль» на президентских выборах.

Валентина Матвиенко делала ряд ярких заявлений по поводу весенних протестов Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Валентина Ивановна начала готовиться к разным сценариям. В том числе — к тому, что может стать спарринг-партнером Владимира Путина. Ей дали понять, что при удачном развитии событий она может пойти на аппаратное повышение. Я думаю, что речь шла о премьерском посте», — рассказывает один из соратников спикера Совета Федерации. С этой встречей он связывает последующую публичную активность Матвиенко, которая с весны этого года сделала ряд громких политических заявлений. Самой резонансной стала ее реакция на митинги 26 марта. Тогда она чуть ли не единственная из системных политиков выступила со смелым заявлением и призвала власти не делать вид, что ничего не происходит. Позже, уже в мае, Матвиенко предложила ввести запрет на участие детей в протестных акциях.

Но с апреля, по информации «URA.RU», с Валентиной Матвиенко по линии Кремля больше никто не разговаривал, и все контакты по теме президентских выборов с ней прекратились.

Политолог, близкий к Кремлю, говорит, что идеи о выдвижении кандидатом в президенты Матвиенко были, но потом от них решено было отказаться: «Она однозначно выступает на поле Владимира Путина, и именно его голоса оттягивает. Поэтому идеи не трансформировались ни во что реальное».

Выдвижение Ксении Собчак было неожиданностью для многих, в том числе и для спикера СФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Матвиенко хотела бы участвовать в президентской гонке, согласен директор Центра политических технологий Игорь Бунин. «Не думаю, что ее кто-то рассматривал на эту роль, зато наверняка она сама себя рассматривает. У Матвиенко есть определенные амбиции, и она бы хотела участвовать в надежде когда-нибудь стать реальным кандидатом», — отметил он в разговоре с «URA.RU». Матвиенко может пойти на президентские выборы, если ее об этом попросит Владимир Путин, считает директор Центра политических исследований финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин: «Сама она может поучаствовать в президентской кампании, только если поступит просьба от действующего президента быть спарринг- партнером. Но не уверен, что такое предложение поступит».

Заявление Ксении Собчак о ее выдвижении в президенты стало неожиданностью для Матвиенко, говорят в окружении спикера Верхней палаты парламента. «Сейчас она пытается вернуться в повестку, напомнить о себе президенту», — поясняет источник агентства.

Графа «против всех» маловероятно вернется в бюллетени Фото: Леонов Сергей © URA.RU

С этим он связывает недавнее заявление спикера Совета Федерации о необходимости возвращения к «графе против всех». Такие заявления Матвиенко делала не раз, но сейчас эта тема не находится в повестке власти, говорят эксперты, опрошенные «URA.RU». Графа «против всех» появилась в советское время, когда в бюллетене был один кандидат и ему нужна была альтернатива, напоминает политтехнолог Вячеслав Смирнов. «Нужны были выборы — ты мог голосовать „против“, а мог голосовать „за“. Каких-то конституционных, законодательных или исторических обоснований того, что такая графа должна быть, не существует. Это рудимент советской власти, поэтому маловероятно, что эта графа вернется», — заявил эксперт «URA.RU». Графа «против всех» не может быть возвращена в избирательные бюллетени, потому что это «архаизм», согласен глава АПЭК Дмитрий Орлов.

Представитель ЭИСИ Андрей Колядин указывает на то, что Матвиенко сделала за последнее время уже много заявлений. «Думаю, это один из пунктов ее программы укрепления своих позиций во внутренней политике». Как рассказали опрошенные агентством эксперты, Матвиенко очень хорошо ориентируется в политической конъюнктуре: своими заявлениями она зачастую заявляет темы, которые могут стать мейнстримом в будущем. Таким образом, спикер Совфеда демонстрирует политическую инициативу.

Матвиенко — активный и инициативный человек, она не рассматривает пост спикера СФ как завершение своей политической карьеры, считает профессор Высшей школы экономики, политолог Николай Петров: «Время от времени заходит разговор о повышении Матвиенко, и в зависимости от того, какая будет модель следующего премьерства, Валентина Ивановна могла бы рассчитывать на этот пост».