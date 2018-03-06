Экс-кандидат в губернаторы Прикамья начал войну с выборами президента

16:09 06 марта 2018 2

Константин Окунев вдруг решил привить землякам отказ от участия в важнейших для страны выборах Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Лидер движения «Выбор» Константин Окунев, выдвигавшийся, но не зарегистрированный кандидатом в губернаторы Пермского края, признал, что борется на низкую явку на выборах президента. Как стало известно «URA.RU», он координирует протест обманутых дольщиков с призывами не идти на избирательные участки.

В конце прошлой недели штаб обманутых дольщиков после попыток привлечь внимание президента России Владимира Путина и обращения к кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину выступил с новой инициативой. Дольщики организовали акцию «Нет дома — нет голоса!», которую объявили федеральной.

В Перми к акции призвали присоединиться не только дольщиков и пайщиков, но и застройщиков, работников образования и здравоохранения, многодетных родителей. Источник, близкий к властям региона, утверждает, что акценты в пермской акции расставляет Константин Окунев, который публично поддерживает протесты дольщиков. При этом политик никогда не был союзником штаба Алексея Навального (блогер как раз активно призывает бойкотировать выборы).

Константин Окунев признал: низкая явка его порадует Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сам Константин Окунев в беседе с корреспондентом «URA.RU» напомнил, что «Нет дома — нет голоса!» — это общефедеральная акция. Политик ответил фразой из фильма «Кавказская пленница»: «Простите, часовню тоже я… развалил?». Однако признал, что поддержал акцию, в том числе репостами в социальных сетях. При этом Окунев не считает странным, что выступает за отказ от голосования на выборах, хотя в прошлом году сам активно боролся за кресло губернатора.

«Не надо путать кампании федерального и регионального значения. На каждых выборах я привык решать практические задачи. Победитель этой кампании известен. А вот по явке на выборы будут судить о социальном самочувствии населения Пермского края», — говорит Окунев.

Так дольщики призывают не ходить на выборы. При желании на фото можно разглядеть и человека, очень похожего на Окунева Фото со страницы Натальи Трушниковой в социальной сети Facebook

Обманутым дольщикам нужно, чтобы с ними разговаривали — отмечает политтехнолог Алексей Чусовитин. В Пермском крае дефицит политиков, способных вести диалог с теми, кто чем-то недоволен, а Окунев как раз умеет это делать: «Сегодня невозможно прогнозировать, будет ли зависеть явка на выборах от акции дольщиков. Но если показатель будет низким, то это однозначно привлечет внимание на федеральном уровне. Явка на президентских выборах может стать инструментом в руках недоброжелателей, желающих ослабить губернатора».

С точки зрения политтехнолога Дмитрия Логинова, новая попытка пермских дольщиков напомнить о себе не выглядит перспективной: «Вопрос ведь в том, услышат ли их широкие слои населения. Трансляция призывов идет только через социальные сети и изредка через „нетоповые“ СМИ. Я не вижу эффективности в этом инструменте игры на ситуации, которая имеет глобальные масштабы».

В Пермском крае, по данным минстроя, около 1600 обманутых дольщиков. Сами дольщики утверждают, что в действительности их порядка 10 тысяч.

Команда Максима Решетникова даже разработала отдельный закон для дольщиков, но этого им оказалось мало Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Обманутые дольщики за последние пару лет стали одной из наиболее активных протестных групп в Прикамье. На сегодняшний день их проблема остается на контроле губернатора Максима Решетникова. Основной вариант дальнейшего возведения домов — создание жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) и дополнительное вложение денег. При этом действует региональный закон, который позволяет порядка 70% дольщиков (ипотечники, пенсионеры, матери-одиночки и другие) получить субсидии из бюджета.

В прошлом году, когда дольщики в очередной раз активизировались, в кулуарах долго обсуждалось, кто может спонсировать их выступления (все же митинги и пикеты проходили весьма масштабные). Назывались и девелоперы, которые после смены губернатора оказались в новых жестких условиях, и энергетики (политику в отношении них тоже начали пересматривать), и просто тайные недоброжелатели главы региона.