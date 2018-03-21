22:43 21 марта 2018 0

Торты фабрики «Фантель» — уже второй кондитерский проект Ильи Мительмана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для депутата гордумы Челябинска Ильи Мительмана, похоже, наступают нелегкие времена. Еще недавно сын вице-спикера Заксобрания области Семен Мительмана был завсегдатаем светской хроники благодаря слухам о романах с Жанной Фриске и Марией Кожевниковой. Избравшись в городскую Думу в третий раз, он добился поста вице-спикера и стал примерять образ делового человека. Однако, по информации нескольких источников, в сложном финансовом положении мог оказаться один из важных активов семьи — кондитерская фабрика «Фантэль», известная за пределами Урала продукцией под брендом Fantel.

«Зарплаты и так небольшие. Но сейчас их стали задерживать на месяц. Текучка кадров большая. Постоянные долги по налогам», — рассказал корреспонденту «URA.RU» один из менеджеров предприятия.

Обанкротить «Фантэль» пытались еще весной прошлого года. ООО «Арикон» и ООО «РУСАГРОТОРГ» обращались в Арбитражный суд области с заявлениями о финансовой несостоятельности кондитерской фабрики Ильи Мительмана. Тогда «Фантэль» погасил долги. Сейчас в базе данных судов нет исков о банкротстве, но рассматривается несколько заявлений о взыскании почти 6 млн рублей.

В своем время на молокозаводе «Камелла» было самое современное оборудование. Но Мительман продал его, а сейчас предприятие разорено Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Кондитерская фабрика «Фантэль» — второй бизнес Ильи Мительмана. До этого он получил от отца компанию «Хлебпром», выпускавшую продукцию под брендом «Mirel» («Мирэль»). Однако в 2007 году структуры бывшего члена правления «Газпрома» Александра Рязанова купили «Хлебпром». Официально говорилось о сумме сделки в 150 млн рублей (5 $ млн по курсу в то время). У Мительманов в собственности остался хлебокомбинат №5, на базе которого спустя два года они запустили линию кондитерских изделий под маркой Fantel.

Под новое производство осенью 2008 года Илья Мительман приобрел завод молочных продуктов «Камелла» в селе Синий бор Увельского района, созданный на останках совхоза «Рассвет». Это предприятие в 1990-х годах построила ирландская компания в рамках программы TACIS, которую реализовывал Евросоюз для ускорения экономических реформ в СНГ. Продукция под маркой «Камелла» отличалась высоким качеством и занимала премиальную нишу на региональном рынке. Мительман полностью изменил маркировку продукции и, как считали потребители, качество «молочки» стало снижаться. В 2012 году депутат выставил «Камеллу» на продажу, объяснив это тем, что решил выйти из «молочного бизнеса», чтобы вложить средства от продажи завода в кондитерское производство. «Камеллу» приобрел продовольственный холдинг «Княжий сокольник», впоследствии попавший под банкротство. Сейчас молочный завод продан.

Илья Мительман уверяет, что дела его фабрики в полном порядке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Какова судьба кондитерской фабрики «Фантэль», пока непонятно. Финансовые показатели прошлого года еще не обнародованы. Известно, что компания в 2016 году получила краткосрочный займ в 200 млн рублей. Вероятно, это деньги Ильи Мительмана от продажи в том же году торгового комплекса «Южный» в Южноуральске курганской компании «Метрополис» Вадима и Василия Славиных за ту же сумму в 200 млн рублей.

Сам Илья Мительман уверяет, что финансовое состояние его компании более чем стабильно. «Долгов нет, наоборот, не хватает продукции. Расширяемся так, что не можем набрать рабочих при зарплате кондитера в 25 тыс. рублей. Посмотрите, как мы выставлены на полках магазинов в Челябинске, Екатеринбурге, в Омске, Уфе. У нас в прошлом году прирост к 2016 году был в 50%. Еще 50% будет за счет расширения рынков сбыта, плюс прирост в каждой точке. Я по 6 млн рублей гашу кредиты в Сбербанке. Хочу все погасить, чтобы остаться без долгов», — заверил депутат.

Глава «Фантеля» считает, что слухи о нем распускают конкуренты. «Мы наступаем на пятки конкурентов. К тому же сейчас выборная компания начинается, кто-то вбрасывает дезинформацию. Не могли мои сотрудники сказать о задержках зарплаты. А финансовые показатели ни о чем не говорят, потому что мы на это ООО перешли только в 2016 году», — добавил Илья Мительман.

Мать депутата Роза Мительман уверена, что сын сильно приукрашивает ситуацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мать депутата Роза Мительман, напротив, уверена, что компания ее сына переживает крах. «Мне жаловались на задержки по зарплате в компании Ильи. Он сам в долгах по самое не могу. Пытается продать свои нежилые помещения. Часть денег вложил в Израиль, где у них общий строительный проект с Михаилом Юревичем. Недавно у Ильи появилась квартира в центре Москвы, вроде как оформлена на тещу. Хотя она, израильтянка, не настолько богата, чтобы купить квартиру за 1,3-1,5 млн долларов. Как жил красиво, так и живет. Сам он, конечно, этого не скажет, ну, кто будет говорить, что у него все плохо», — полагает Роза Мительман. Надо заметить, что у матери депутата плохие отношения и с сыном, и с бывшим мужем Семеном Мительманом — они судятся за недвижимость и деньги.

«Как бы Мительман или кто-то еще ни храбрился, из-за санкций растут цены на сырье: сахар, пектин, ароматизаторы, упаковочные материалы. Это отражается на конечной цене изделий и сокращает объемы продаж. В более выигрышной ситуации только крупные компании с широкой линейкой продукции, у которых выстроены отношения с торговыми сетями таким образом, что могут кредитовать друг друга. А региональные фабрики уверенно идут в сторону банкротства», — рассказал топ-менеджер кондитерской компании на условиях анонимности.

О кризисе на рынке кондитерских изделий говорится уже не первый год. В 2017 году признана банкротом челябинская производственно-торговая компания «Руслада». Выставлена на продажу фабрика пирожных «Звезды севера». А в 2016 году «Первый хлебокомбинат» семьи экс-губернатора Михаила Юревича прекратил выпускать торты и пирожные под брендом Ravela. «Производство тортов закрыто, поскольку экономическая ситуация была тяжелая. А продукция была высококачественной, но в связи с этим дорогой. Сотрудников перераспределили по предприятию. Пока не планируется возобновлять производство тортов», — подтвердила пресс-секретарь компании Юлия Бобылева.